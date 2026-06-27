Ketan Agarwal Murder Case : राजस्थान में होने वाली शादी पर सिया के पिता प्रवीण गोयल का दावा, कुल खर्च की खबर है गलत

Ketan Agarwal Murder Case : पुणे के कंस्ट्रक्शन व्यापारी के बेटे केतन अग्रवाल और मसाला व्यवसायी की बेटी सिया गोयल केस इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हर जुबां पर सिर्फ सिया गोयल का नाम है। सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति केतन अग्रवाल की दर्दनाक हत्या कर दी। इस पुणे हत्याकांड का एक राजस्थान कनेक्शन भी है। बताया जा रहा है कि राजस्थान के उदयपुर में केतन और सिया की भव्य शादी होने वाली थी। इसके लिए उदयपुर में एक महल बुक किया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्टस दावा कर रहे थे कि इस शादी में कुल खर्च करीब 17 करोड़ रुपए आने की उम्मीद थी।