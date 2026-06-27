Rajasthan Transfer Policy : तबादला नीति में देरी से कर्मचारी संगठन भड़के, बोले-सरकार नहीं चेती तो करेंगे आंदोलन

Rajasthan Transfer Policy : प्रदेश में लंबे समय से तबादला नीति की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई है। संगठनों का आरोप है कि स्पष्ट और पारदर्शी तबादला नीति के अभाव में कई विभागों में मनमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द इस दिशा में कदम नहीं उठाए तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। संगठनों ने 'नीति लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ' का नारा देते हुए कहा कि पारदर्शी व्यवस्था से न केवल कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि तबादलों में कथित अनियमितताओं पर भी अंकुश लगेगा।