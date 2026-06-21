Rajasthan Politics : भाजपा के सम्मेलन में ‘कट्टर समर्थक’ का हंगामा, मंत्री के सामने विरोध से मची खलबली

राजस्थान के टोंक जिला मुख्यालय पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 'विकसित भारत प्रबुद्धजन सम्मेलन' में उस समय अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई, जब एक स्थानीय शख्स ने मंच के ठीक सामने खड़े होकर विकास कार्यों में ढिलाई और निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। यह घटना उस समय घटी जब मंच पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथलेश गौतम प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित कर रहे थे और मंच पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी सहित जिले के कई नेता अग्रिम पंक्ति में मौजूद थे। विरोध करने वाले व्यक्ति की पहचान देवगंज निवासी रामस्वरूप जाट के रूप में हुई है, जिसने भरी सभा में चिल्लाते हुए आरोप लगाया कि उसके गांव को लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से अलग रखा गया है। अचानक हुए इस हंगामे के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और सुरक्षा में तैनात पदाधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद आक्रोशित ग्रामीण को मुख्य दीर्घा से बाहर निकालकर एक बंद कमरे में ले गए, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उसकी लिखित शिकायतों को प्राप्त कर मामले पर लंबी चर्चा की।