Bisalpur Dam: बीसलपुर डेम नया रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ 4 दिन दूर, मानसून विदाई के बाद भी छलक रहा डेम

बीसलपुर डेम निर्माण के बाद से लेकर अब तक 8 बार छलका है। वर्ष 2019 में डेम सबसे ज्यादा दिनों तक छलका और डेम के 17 गेट 64 दिनों तक खोलकर पानी की निकासी की गई। इस साल बीसलपुर डेम के 24 जुलाई को गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू हुई जो अब तक जारी है। हालांकि मानसून के मध्य में डेम में पानी की आवक में कमी आई और डेम के खुले गेटों की संख्या भी घटा दी गई। लेकिन मानसून विदाई से पहले फेज में डेम में एकाएक पानी की आवक तेज होने पर डेम के छह गेट तक खोलने पड़े।