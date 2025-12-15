टोंक में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो युवकों की मौत

हादसे की सूचना मिलते ही उनियारा थानाधिकारी कप्तान सिंह पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शवों को अपने कब्जे में लेकर उनियारा राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। दुर्घटना के बाद पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार और बाइक को हटवाकर थाना परिसर में खड़ा करवा दिया। वहीं कार चालक और उसमें सवार व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है।