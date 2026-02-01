पिछली गहलोत सरकार ने जनता से किए झूठे वादे: जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रदेश के 2800 गिरदावर सर्किल में राज्य सरकार दस दिवसीय ग्राम उत्थान शिविर लगाकर घर बैठे लोगों को लाभान्वित कर रही है। प्रदेश में पहली बार 22 जिलों में खेत में फसल सिंचाई के लिए दिन में बिजली सप्लाई दी जा रही है, जिससे किसान को अब सर्दी के मौसम में रात में नहीं जागना पड़ रहा। प्रदेश में बिजली कटौती पूरी तरह बंद है।