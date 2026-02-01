1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

पिछली गहलोत सरकार ने जनता से किए झूठे वादे: जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी

निवाई में जनसभा में मंत्रियों ने भजनलाल सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, सिंचाई, बिजली, विकास कार्यों और कांग्रेस पर झूठे वादों का आरोप लगाया।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Ankit Sai

Feb 01, 2026

एनई3101सीजी-निवाई. कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित जनसभा में उपस्थित आमजन।

फाइल फोटो-पत्रिका

टोंक: निवाई. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार प्रदेशवासियों से झूठे वादे करती रही लेकिन राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है।

चौधरी ने शनिवार को निवाई कृषि मंडी में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि 99 लाख 562 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने का काम किया है। प्रदेश में किसानों के खेतों का पानी खेत में ही रहे, उसके लिए 35 हजार फार्म पौण्ड बनाए गए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार अपने संकल्प पत्र को पूरा करने में लगी है।

पहली बार फसल सिंचाई के लिए दिन में बिजली

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रदेश के 2800 गिरदावर सर्किल में राज्य सरकार दस दिवसीय ग्राम उत्थान शिविर लगाकर घर बैठे लोगों को लाभान्वित कर रही है। प्रदेश में पहली बार 22 जिलों में खेत में फसल सिंचाई के लिए दिन में बिजली सप्लाई दी जा रही है, जिससे किसान को अब सर्दी के मौसम में रात में नहीं जागना पड़ रहा। प्रदेश में बिजली कटौती पूरी तरह बंद है।

नगरपरिषद की मांग

विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि भजनलाल सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में निवाई विधानसभा क्षेत्र में 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए है।इसके अतिरिक्त 450 करोड़ रुपए पेयजल योजना के लिए खर्च किए जा रहे है। विधायक ने मुख्यमंत्री से निवाई नगरपालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत करने की मांग की।

ये रहे मौजूद

इस दौरान पूर्व सांसद सुखवीर सिंह जौनापुरिया, भाजपा के जिला प्रभारी जितेंद्र शर्मा, विधायक राजेंद्र गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष चन्द्रवीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक अजीतसिंह मेहता, पूर्व विधायक ग्यारसीलाल परिडवाल, जिला महामंत्री विष्णु शर्मा, प्रभु बाडोलिया, शहर अध्यक्ष नितिन छाबड़ा, पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी सहित सभी मंडलों के अध्यक्ष एवं जिला पदाधिकारी मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

Jaipur: जयपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आई छात्रा, पांव कटकर दूर गिरा, मौके पर ही मौत
जयपुर
student death, student death in Jaipur, death by train, death by train in Jaipur, student's death after being hit by train, Jaipur News, Rajasthan News, छात्रा की मौत, जयपुर में छात्रा की मौत, ट्रेन से मौत, जयपुर में ट्रेन से मौत, ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 05:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / पिछली गहलोत सरकार ने जनता से किए झूठे वादे: जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाईवे पर दर्दनाक हादसा, वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

टोंक

Rajasthan News: 22 राज्यों में फैले साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश: राजस्थान में 2 आरोपियों को दबोचा, ऐसे खातों से रकम साफ करते थे

tonk crime
टोंक

नरेश मीणा के ‘जयपुर कूच’ से खलबली, आधी रात बाद प्रशासन ने ले लिया ‘एक्शन’!

टोंक

Naresh Meena: 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा जन आंदोलन, नरेश मीणा ने कहा- मांगें नहीं मानी तो जयपुर कूच

टोंक

Naresh Meena: नरेश मीणा की एक घोषणा से एक्शन में आए टोंक कलक्टर-एसपी

Naresh Meena
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.