Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, दो युवकों की मौके पर हुई मौत

थानाधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतकों में से एक युवक के पास आधार कार्ड मिला। इससे उसकी पहचान सोनू (28) पुत्र जोगिंदर निवासी हिसार के रूप में हुई। दूसरे युवक के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। ऐसे में उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मृतक सोनू के परिजनों को सूचना दी है, जबकि दूसरे युवक की पहचान के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अनुसार परिजनों के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हादसे की पूरी जांच की जा रही है और पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है।