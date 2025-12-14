14 दिसंबर 2025,

रविवार

सवाई माधोपुर

Rajasthan Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, कार के उड़े परखच्चे, दो युवकों की मौके पर हुई मौत

सवाई माधोपुर जिले में स्थित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा हुआ है, जिसमें कार सवार दो युवकों की कार के अंदर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी और ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया।

Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Kamal Mishra

Dec 14, 2025

Sawai Madhopur accident

कार को क्रेन से हटाती पुलिस (फोटो-पत्रिका)

सवाई माधोपुर। जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। पुलिया नंबर 181 कावड़ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।

थानाधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि मृतकों में से एक युवक के पास आधार कार्ड मिला। इससे उसकी पहचान सोनू (28) पुत्र जोगिंदर निवासी हिसार के रूप में हुई। दूसरे युवक के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। ऐसे में उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने मृतक सोनू के परिजनों को सूचना दी है, जबकि दूसरे युवक की पहचान के प्रयास जारी हैं। पुलिस के अनुसार परिजनों के आने के बाद शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हादसे की पूरी जांच की जा रही है और पुलिस ने फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी गई है।

बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर के बाद कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। बोनट और इंजन का हिस्सा बुरी तरह दब गया, दरवाजे मुड़कर अंदर की ओर फंस गए और शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए। हादसे के बाद कार का दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को हटवाया और शवों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

ग्रामीणों में रोष

हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पुलिया और ब्लाइंड स्पॉट वाले स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

सांचौर में लूट का खुलासा : गिरफ्तार तीन आरोपियों का शहर में निकाला पैदल मार्च
जालोर
Loot in Sanchore

14 Dec 2025 07:41 pm

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

