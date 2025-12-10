Cheetah Corridor : रणथम्भौर से मुकुंदरा तक बनेगा चीता कॉरिडोर, राजस्थान में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में आएगा बड़ा बूम

Cheetah Corridor : प्रदेश में जल्द ही चीतों की दहाड़ सुनाई दे सकती है। राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकार व वन विभाग मिलकर चीतों के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहीं हैं। दोनों राज्यों के वन क्षेत्र को मिलाकर एक विशेष कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इस विशेष कॉरिडोर को तैयार करने के लिए दोनों राज्यों ने कुल 17 हजार वर्ग किमी क्षेत्र चिह्नित किया है। वन विभाग के अनुसार इसमें राजस्थान का 6500 वर्ग किमी हिस्सा, यानि कुल लैण्डस्कैप का 37 प्रतिशत जबकि मध्यप्रदेश का 10,500 किमी यानि 61 प्रतिशत से अधिक का क्षेत्र मिलेगा।