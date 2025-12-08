8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Indian Railways: जयपुर से इस शहर के लिए मेमू ट्रेन चलाने की मांग, चले तो हजारों यात्रियों को मिले लाभ

Jaipur Sawai Madhopur MEMU Train: जयपुर–सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर लंबे समय से शटल या मेमू ट्रेन चलाने की मांग की जा रही है। लेकिन नई सवारी गाड़ी शुरू नहीं की जा रही।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Santosh Trivedi

Dec 08, 2025

indian railways

Photo- Patrika

Jaipur Sawai Madhopur MEMU Train: चौथ का बरवाड़ा। जयपुर–सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर लंबे समय से शटल या मेमू ट्रेन का संचालन नहीं हो रहा है। इसके चलते इस मार्ग पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। छोटे स्टेशनों पर सुबह और शाम के समय केवल एक ही ट्रेन उपलब्ध रहती है, जिससे आवागमन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं।

वर्तमान में छोटे स्टेशनों से जयपुर जाने के लिए सुबह भोपाल–जोधपुर एक्सप्रेस ही एकमात्र विकल्प है, जबकि जयपुर से सवाईमाधोपुर आने के लिए जयपुर–बयाना ट्रेन ही उपलब्ध है। शाम के समय भी यही स्थिति रहती है। अन्य कोई सवारी गाड़ी न होने से यात्रियों को कठिनाई होती है।

वर्षों से नई सवारी गाड़ी शुरू नहीं होने से यात्री परेशान

ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को इस समस्या से कई बार अवगत कराया गया था और उन्होंने शटल या मेमू ट्रेन चलाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन वर्षों से इस मार्ग पर नई सवारी गाड़ी शुरू नहीं की गई। जबकि कोटा–सवाई माधोपुर और जयपुर–फुलेरा व दौसा मार्ग पर सवारी गाड़ियां चलाई जा चुकी हैं।

इस मार्ग पर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें केवल चुनिंदा स्टेशनों पर ही रुकती हैं। अन्य स्टेशनों पर ठहराव न होने से यात्रियों को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने रेलवे से नई टाइम टेबल बनाने से पहले शटल या मेमू ट्रेन शुरू करने की मांग की है।

पर्यटन और शिक्षा के लिए जरूरी

जयपुर–सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर रेल मार्ग पर कई प्रमुख स्थल स्थित हैं। सवाई माधोपुर में रणथम्भौर नेशनल पार्क और त्रिनेत्र गणेश मंदिर, चौथ का बरवाड़ा में देश का एकमात्र चौथ माता मंदिर, शिवाड़ में श्री घुश्मेश्वर मंदिर तथा निवाई में वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय मौजूद है। इसके अलावा इटावा बालाजी आने वाले हजारों श्रद्धालु भी इसी मार्ग पर निर्भर हैं।

ये भी पढ़ें

Inland Port Project : अरब सागर से जुड़ेगा राजस्थान, पर सर्वे रिपोर्ट ने चेताया, लूणी-जवाई नदी के अस्तित्व पर आएगा संकट
बाड़मेर
Inland Port Project Rajasthan to be connected to Arabian Sea survey report warns Luni-Jawai river danger

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 11:55 am

Published on:

08 Dec 2025 11:52 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Indian Railways: जयपुर से इस शहर के लिए मेमू ट्रेन चलाने की मांग, चले तो हजारों यात्रियों को मिले लाभ

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सूदखोरों से परेशान युवक ने जयपुर में की आत्महत्या, मोबाइल में मिला दो महीने पुराना सुसाइड नोट

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: विधायक ने किया 1.70 करोड़ की सड़क का शिलान्यास, बोले- ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत

Khandar-MLA-Jitendra-Gothwal
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur Road Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, एक की मौत, दो घायल

Sawai-Madhopur-Road-Accident
सवाई माधोपुर

Ranthambore: देश के पहले चीता कॉरिडोर में घुसा रणथम्भौर का बाघ, सुल्ताना के बेटे T-2512 ने उड़ाई वन विभाग की नींद

T-2512
सवाई माधोपुर

Rajasthan News : दिनदहाड़े फायरिंग से बाजार में मचा हड़कंप, काडू पहलवान और युवक घायल

सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.