Indian Railways: जयपुर से इस शहर के लिए मेमू ट्रेन चलाने की मांग, चले तो हजारों यात्रियों को मिले लाभ

Jaipur Sawai Madhopur MEMU Train: चौथ का बरवाड़ा। जयपुर–सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर लंबे समय से शटल या मेमू ट्रेन का संचालन नहीं हो रहा है। इसके चलते इस मार्ग पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। छोटे स्टेशनों पर सुबह और शाम के समय केवल एक ही ट्रेन उपलब्ध रहती है, जिससे आवागमन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं।
वर्तमान में छोटे स्टेशनों से जयपुर जाने के लिए सुबह भोपाल–जोधपुर एक्सप्रेस ही एकमात्र विकल्प है, जबकि जयपुर से सवाईमाधोपुर आने के लिए जयपुर–बयाना ट्रेन ही उपलब्ध है। शाम के समय भी यही स्थिति रहती है। अन्य कोई सवारी गाड़ी न होने से यात्रियों को कठिनाई होती है।
ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को इस समस्या से कई बार अवगत कराया गया था और उन्होंने शटल या मेमू ट्रेन चलाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन वर्षों से इस मार्ग पर नई सवारी गाड़ी शुरू नहीं की गई। जबकि कोटा–सवाई माधोपुर और जयपुर–फुलेरा व दौसा मार्ग पर सवारी गाड़ियां चलाई जा चुकी हैं।
इस मार्ग पर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें केवल चुनिंदा स्टेशनों पर ही रुकती हैं। अन्य स्टेशनों पर ठहराव न होने से यात्रियों को परेशानी होती है। ग्रामीणों ने रेलवे से नई टाइम टेबल बनाने से पहले शटल या मेमू ट्रेन शुरू करने की मांग की है।
जयपुर–सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर रेल मार्ग पर कई प्रमुख स्थल स्थित हैं। सवाई माधोपुर में रणथम्भौर नेशनल पार्क और त्रिनेत्र गणेश मंदिर, चौथ का बरवाड़ा में देश का एकमात्र चौथ माता मंदिर, शिवाड़ में श्री घुश्मेश्वर मंदिर तथा निवाई में वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय मौजूद है। इसके अलावा इटावा बालाजी आने वाले हजारों श्रद्धालु भी इसी मार्ग पर निर्भर हैं।
