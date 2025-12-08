Indian Railways: जयपुर से इस शहर के लिए मेमू ट्रेन चलाने की मांग, चले तो हजारों यात्रियों को मिले लाभ

Jaipur Sawai Madhopur MEMU Train: चौथ का बरवाड़ा। जयपुर–सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर लंबे समय से शटल या मेमू ट्रेन का संचालन नहीं हो रहा है। इसके चलते इस मार्ग पर यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। छोटे स्टेशनों पर सुबह और शाम के समय केवल एक ही ट्रेन उपलब्ध रहती है, जिससे आवागमन में दिक्कतें बढ़ जाती हैं।