Sawai Madhopur Road Accident: नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, एक की मौत, दो घायल

जानकारी के अनुसार एक बाइक पर राजू पुत्र बबलू गुर्जर निवासी कुशालीपुरा और गोलू सैनी पुत्र बबलू सैनी सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर कैलाश पुत्र नारायण बैरवा निवासी गंगानगर थाना खंडार अपनी पत्नी के साथ सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों लोग गंभीर घायल हो गए।