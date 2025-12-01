Tiger Reserve: रणथंभौर में खुशी की दहाड़, बाघिन T-2307 ने तीन शावकों को जन्म दिया, वन मंत्री ने की पुष्टि

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन टी-2307 ने तीन शावकों को जन्म दिया है। लंबे समय से वन्यजीव प्रेमियों को जिस पल का इंतजार था, वह अब पूरा हो गया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से की है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार कुछ दिन पहले कुंडेरा रेंज में नियमित गश्त के दौरान वनकर्मियों ने बाघिन टी-2307 को तीन शावकों के साथ देखा था। हालांकि उस समय दूर से झलक मिलने के कारण फोटो या वीडियो नहीं लिया जा सका, इसलिए औपचारिक पुष्टि नहीं हो सकी। बाद में वन मंत्री द्वारा साझा की गई तस्वीरों ने इसकी पुष्टि कर दी कि रणथंभौर में बाघों का परिवार एक बार फिर बढ़ गया है।