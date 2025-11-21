Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

कुएं में कूदी महिला, परिवार ने किया मना तो जांबाज कांस्टेबल गोपाल खुद बचाने गए 150 फीट की गहराई में, कालवाड़ में सुरक्षित निकाला बाहर

KALWAR POLICE : देर रात एक महिला कुएं में कूद गई। रात का समय होने और घटना अचानक सामने आने के कारण गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 21, 2025

कालवाड़ स्थित भंभोरी मीणों की ढाणी में देर रात एक महिला कुएं में कूद गई। रात का समय होने और घटना अचानक सामने आने के कारण गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर एसएचओ नवरत्नन धोलिया के निर्देशन में कांस्टेबल गोपाल लाल और पवन कुमार सहित टीम मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने पहुंचते ही स्थिति का जायजा लिया। जांच में पता चला कि महिला जिस कुएं में कूदी थी, वह लगभग 150 फीट गहरा था और उसके अंदर उतरना बेहद जोखिम भरा था। स्थिति गंभीर थी तथा किसी भी देरी से महिला की जान पर और अधिक खतरा बढ़ सकता था।

पुलिस की ओर से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन आरंभ किया गया। रात करीब 12 बजे यह घटना हुई। मौके पर बोरिंग मशीन मंगवाने के साथ ही जयपुर कंट्रोल रूम को सूचना भेजी गई, जिसके बाद विशेष रेस्क्यू टीम जयपुर से रवाना हुई। इस बीच पुलिस ने गांव वालों से कुएं में उतरकर मदद करने के लिए कहा, लेकिन कुएं की गहराई और अंधेरे के कारण कोई भी व्यक्ति नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। यहां तक कि महिला के परिजन भी खतरा देखते हुए नीचे नहीं उतर सके।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निर्णय लिया गया कि एक पुलिसकर्मी ही नीचे उतरेगा। अत्यंत जोखिम और अंधेरे के बीच कांस्टेबल गोपाल लाल ने बिना समय गंवाए खुद कुएं में उतरने का साहस दिखाया। रस्सियों की सहायता से उन्होंने 150 फीट गहरे कुएं में प्रवेश किया और नीचे जाकर महिला तक पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद गोपाल लाल ने घीसी देवी को पकड़कर ऊपर की ओर संकेत दिया, जिसके बाद टीम ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। रात करीब एक बजे मलिला को बाहर निकाल लिया गया।

कुएं से निकालने के बाद महिला घायल अवस्था में थी। पुलिस ने तुरंत उसे एसएमएस अस्पताल भिजवाया, जहां उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार समय पर रेस्क्यू होने के कारण उसकी जान बच सकी है। थानाधिकारी नवरत्नन धोलिया ने बताया कि परिवार में हुए झगड़े के बाद रात करीब 12 बजे घीसी देवी उर्फ सपना (45) पत्नी छोटे लाल मीणा एक गहरे कुएं में कूद गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परिवार में हुए झगड़े के चलते यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / कुएं में कूदी महिला, परिवार ने किया मना तो जांबाज कांस्टेबल गोपाल खुद बचाने गए 150 फीट की गहराई में, कालवाड़ में सुरक्षित निकाला बाहर

