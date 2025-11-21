कुएं में कूदी महिला, परिवार ने किया मना तो जांबाज कांस्टेबल गोपाल खुद बचाने गए 150 फीट की गहराई में, कालवाड़ में सुरक्षित निकाला बाहर

कालवाड़ स्थित भंभोरी मीणों की ढाणी में देर रात एक महिला कुएं में कूद गई। रात का समय होने और घटना अचानक सामने आने के कारण गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर एसएचओ नवरत्नन धोलिया के निर्देशन में कांस्टेबल गोपाल लाल और पवन कुमार सहित टीम मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने पहुंचते ही स्थिति का जायजा लिया। जांच में पता चला कि महिला जिस कुएं में कूदी थी, वह लगभग 150 फीट गहरा था और उसके अंदर उतरना बेहद जोखिम भरा था। स्थिति गंभीर थी तथा किसी भी देरी से महिला की जान पर और अधिक खतरा बढ़ सकता था।