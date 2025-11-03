दुल्हन के न पिता थे और न मामा; तभी नाचते-गाते पहुंचे शादी में पुलिसकर्मी, कालवाड़ में भरा 6.25 लाख का मायरा, बारातियों की मेहमाननवाजी

जानकारी के अनुसार कालवाड़ थाने में वर्षों से खाना बनाने का काम करने वाली महिला हिम्मत कंवर की बेटी की शादी मालीवाड़ा गांव में थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और लड़की के पिता नहीं थे। ऐसे में थानाधिकारी नवरत्न धोलिया ने पहल करते हुए पूरे थाना स्टाफ को साथ लेकर मदद का संकल्प लिया। सोशल मीडिया के जरिए यह मानवीय मुहिम शुरू की गई, जिस पर लोगों ने दिल खोलकर सहयोग दिया।