दुल्हन के न पिता थे और न मामा; तभी नाचते-गाते पहुंचे शादी में पुलिसकर्मी, कालवाड़ में भरा 6.25 लाख का मायरा, बारातियों की मेहमाननवाजी

Rajasthan Police: इंसानियत और संवेदना की मिसाल पेश करते हुए जयपुर की कालवाड़ पुलिस ने रविवार को ऐसा काम किया, जिसने सबका दिल जीत लिया

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 03, 2025

Kalwar Police: इंसानियत और संवेदना की मिसाल पेश करते हुए जयपुर की कालवाड़ पुलिस ने रविवार को ऐसा काम किया, जिसने सबका दिल जीत लिया। थाने में खाना बनाने वाली महिला की बेटी की शादी में पूरा थाने के पुलिसकर्मी मामा बनकर पहुंचे और परंपरागत मायरा भरा। पुलिसकर्मियों ने करीब 6.25 लाख रुपए का भात देकर नई मिसाल पेश की।

जानकारी के अनुसार कालवाड़ थाने में वर्षों से खाना बनाने का काम करने वाली महिला हिम्मत कंवर की बेटी की शादी मालीवाड़ा गांव में थी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और लड़की के पिता नहीं थे। ऐसे में थानाधिकारी नवरत्न धोलिया ने पहल करते हुए पूरे थाना स्टाफ को साथ लेकर मदद का संकल्प लिया। सोशल मीडिया के जरिए यह मानवीय मुहिम शुरू की गई, जिस पर लोगों ने दिल खोलकर सहयोग दिया।

जुटाई गई राशि से कुल 6.25 लाख रुपए का मायरा भरा गया। इसमें 4.25 लाख रुपए नकद, 2 लाख रुपए के जेवर और गृहस्थी का सामान शामिल था। इसके अलावा पुलिसकर्मियों ने शादी समारोह के लिए टेंट, खाना और अन्य व्यवस्थाओं का भी खर्च उठाया।

थानाधिकारी नवरत्न धोलिया के नेतृत्व में सभी पुलिसकर्मी ढोल-नगाड़ों के साथ थाने से पैदल बारात की तरह मालीवाड़ा गांव पहुंचे। गांव में पहुंचते ही उन्होंने परंपरागत रस्में निभाईं। बेटी को चुनरी ओढ़ाई, तिलक लगाया और पूरे रीति-रिवाज के साथ मायरा अदा किया। दुल्हन के न पिता थे और न मामा। इस दौरान गांववाले भी भावुक हो गए और पुलिस की मानवीय पहल की सराहना की।

कुचामन से आई बारात के स्वागत में कालवाड़ पुलिस ने भाई की भूमिका पूरी तरह से निभाई। बारातियों की अच्छे से मेहमान नवाजी की। मायरे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग कालवाड़ पुलिस की तारीफ कर रहे है।

Updated on:

03 Nov 2025 12:17 pm

Published on:

03 Nov 2025 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / दुल्हन के न पिता थे और न मामा; तभी नाचते-गाते पहुंचे शादी में पुलिसकर्मी, कालवाड़ में भरा 6.25 लाख का मायरा, बारातियों की मेहमाननवाजी

