8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Chinese Manjha Ban: “आसमान में उड़ती पतंग या मौत की डोर? सरकार का बड़ा और चौंकाने वाला फैसला”

Safe Kite Flying: “पतंग की डोर न बने किसी की मौत का कारण, चाइनीज मांझे पर सरकार का सख्त वार”, “मकर संक्रांति पर सुरक्षा का संदेश: सूती धागे से उड़ाएं पतंग, बचाएं परिंदों की जान” ।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 08, 2026

Chinese manjha

Chinese manjha

Bird Safety: जयपुर। मकर संक्रांति का पर्व खुशियों, रंग-बिरंगी पतंगों और खुले आसमान में उमंग के साथ मनाया जाता है, लेकिन कई बार यही खुशी चाइनीज मांझे के कारण दर्द और हादसों में बदल जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने नायलॉन और सिंथेटिक सामग्री से बने चाइनीज मांझे तथा कांच या लोहे के चूर्ण से लेपित घातक धागों के विक्रय, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं।

पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए भावुक अपील की कि हमारी खुशी किसी बेजुबान पक्षी या मासूम पशु की जान का कारण नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझे से हर साल कई पक्षी घायल होते हैं और कई बार उनकी दर्दनाक मृत्यु भी हो जाती है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। मंत्री ने आमजन से आग्रह किया कि पतंग उड़ाने के लिए केवल सुरक्षित और वैकल्पिक सूती धागों का ही उपयोग करें।

शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस विभाग को आदेशों का सख्ती से पालन कराने तथा उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, सभी जिलों में विशेष पक्षी चिकित्सा एवं बचाव शिविर लगाए जाएंगे और जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

विभाग ने लोगों से यह भी अपील की है कि सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे, जब पक्षियों की आवाजाही अधिक होती है, उस समय पतंगबाजी से परहेज करें। सुरक्षित पतंगबाजी अपनाकर ही हम त्योहार की खुशियों को सच्चे अर्थों में संजो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Food Safety: जयपुर में मिलावट पर बड़ी कार्रवाई, 10 हजार लीटर वनस्पति घी जब्त
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 03:52 pm

Published on:

08 Jan 2026 03:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Chinese Manjha Ban: “आसमान में उड़ती पतंग या मौत की डोर? सरकार का बड़ा और चौंकाने वाला फैसला”

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डिब्बों व थैलियों में बंद उत्पादों में बासी का दौर

जयपुर

School Holidays: शीतलहर का असर, राजस्थान के इन 18 जिलों में 9 और 10 जनवरी को भी स्कूलों की छुट्टी, देखें जिलों की सूची

School Holidays
जयपुर

दुश्मन की अब खैर नहीं, भारतीय सेना की ‘भैरव’ फोर्स तैयार, पहला प्रदर्शन 15 जनवरी को जयपुर में

जयपुर

संपादकीय: हिंसा की डरावनी तस्वीरों से निष्पक्ष चुनावों पर संदेह

ओपिनियन

Rajasthan GI Tag : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, अब तक प्रदेश के इतने उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग, जानिए नाम

Rajasthan Good news state 22 products have received GI tag Find out their names
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.