Food Safety: जयपुर में मिलावट पर बड़ी कार्रवाई, 10 हजार लीटर वनस्पति घी जब्त

इसके अलावा वीकेआई क्षेत्र के मैसर्स सैनी किराना स्टोर से 150 किलो मिर्च पाउडर सीज कर उसका नमूना लिया गया। वहीं मैसर्स अग्रवाल इंटरप्राइजेज से महान ब्रांड के घी, मुकेश डिपार्टमेंटल स्टोर से धनिया पाउडर और चौमू किराना स्टोर से सरसों तेल के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। सभी सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र सिंह, विशाल मित्तल और पवन गुप्ता की अहम भूमिका रही। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि मिलावटखोरों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।