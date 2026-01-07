Food Safety: जयपुर में मिलावट पर बड़ी कार्रवाई, 10 हजार लीटर वनस्पति घी जब्त

Anti Adulteration Drive: जयपुर. प्रदेशवासियों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत जयपुर में बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार सख्त कदम उठा रहा है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में कुकरखेड़ा मंडी स्थित मैसर्स रुक्मणी इंटरप्राइजेज पर छापा मारा गया।
यहां मिलावट के संदेह में करीब 9853 लीटर अशोका ब्रांड का वनस्पति घी सीज किया गया। मौके से दो अलग-अलग बैच के नमूने लिए गए, वहीं नेचर फ्रेश ब्रांड के वनस्पति का भी सैंपल संग्रहित किया गया। उल्लेखनीय है कि इसी फर्म से सितंबर 2025 में लिया गया नमूना पहले ही सबस्टैंडर्ड पाया जा चुका है।
इसके अलावा वीकेआई क्षेत्र के मैसर्स सैनी किराना स्टोर से 150 किलो मिर्च पाउडर सीज कर उसका नमूना लिया गया। वहीं मैसर्स अग्रवाल इंटरप्राइजेज से महान ब्रांड के घी, मुकेश डिपार्टमेंटल स्टोर से धनिया पाउडर और चौमू किराना स्टोर से सरसों तेल के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। सभी सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार शर्मा, वीरेंद्र सिंह, विशाल मित्तल और पवन गुप्ता की अहम भूमिका रही। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि मिलावटखोरों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
कुकरखेड़ा मंडी: 9853 लीटर वनस्पति घी सीज
वीकेआई रोड नंबर 17: 150 किलो मिर्च पाउडर जब्त
वीकेआई क्षेत्र: घी, धनिया पाउडर और सरसों तेल के नमूने लिए गए
सभी नमूनों की लैब जांच होगी
रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई
मिलावट पाए जाने पर लाइसेंस निरस्त व जुर्माना संभव
