RPSC Answer Key: 10 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजी जारी, 10 से 12 जनवरी तक आपत्ति दर्ज

Assistant Professor Exam 2025: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 के अंतर्गत 10 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। इनमें जूलॉजी, म्यूजिक (वोकल), संस्कृत, उर्दू, लॉ, केमिस्ट्री, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस और ईएएफएम शामिल हैं। आयोग के अनुसार इन विषयों की परीक्षाएं 11 से 16 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थीं।
आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तरकुंजी पर आपत्ति है तो वह निर्धारित शुल्क के साथ 10 से 12 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमांक अनुसार ही दर्ज करनी होंगी। प्रत्येक प्रश्न पर 100 रुपये (सेवा शुल्क अतिरिक्त) शुल्क निर्धारित किया गया है, जो वापस नहीं किया जाएगा।
आपत्ति दर्ज करते समय अभ्यर्थियों को प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाण के आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कर सकेंगे, जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया हो। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर अभ्यर्थी ईमेल या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
|विवरण
|जानकारी
|ऑनलाइन आपत्ति की तिथि
|10 से 12 जनवरी 2026
|आपत्ति दर्ज करने की अंतिम समय-सीमा
|रात्रि 12:00 बजे तक
|आपत्ति दर्ज करने का माध्यम
|केवल ऑनलाइन
|प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क
|₹100 (सेवा शुल्क अतिरिक्त)
|शुल्क भुगतान के विकल्प
|ई-मित्र कियोस्क / ऑनलाइन पेमेंट गेटवे
|सहायता ईमेल आईडी
|recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in
|हेल्पलाइन नंबर
|9352323625, 7340557555
