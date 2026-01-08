RPSC Answer Key: 10 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजी जारी, 10 से 12 जनवरी तक आपत्ति दर्ज



आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तरकुंजी पर आपत्ति है तो वह निर्धारित शुल्क के साथ 10 से 12 जनवरी 2026 की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमांक अनुसार ही दर्ज करनी होंगी। प्रत्येक प्रश्न पर 100 रुपये (सेवा शुल्क अतिरिक्त) शुल्क निर्धारित किया गया है, जो वापस नहीं किया जाएगा।