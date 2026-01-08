8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

School Holidays: शीतलहर का असर, राजस्थान के इन 18 जिलों में 9 और 10 जनवरी को भी स्कूलों की छुट्टी, देखें जिलों की सूची

January school holiday: बढ़ती ठंड से राहत: बच्चों के लिए 10 से 12 जनवरी तक बढ़ाया गया स्कूल अवकाश कोल्ड वेव अलर्ट: राजस्थान के 15 से ज्यादा जिलों में कक्षा 8 तक अवकाश।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 08, 2026

School Holidays

School holidays in Winter(फाइल फोटो)

Cold Wave Alert Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया है, जिससे छोटे बच्चों के बीमार होने का खतरा बढ़ गया है।

जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर, बूंदी, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, कोटपुतली-बहरोड़, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर और बालोतरा जिलों में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं दौसा जिले में प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों में 9 जनवरी को अवकाश रहेगा।

📊 9–12 जनवरी तक अवकाश वाले राजस्थान के जिले (अपडेटेड)

जिलाकक्षाअवकाश कब तक
जयपुर1 से 5वीं तक10 जनवरी
हनुमानगढ़1 से 8वीं तक10 जनवरी
सीकर1 से 8वीं तक10 जनवरी
बूंदी1 से 8वीं तक10 जनवरी
जालोरप्री-प्राइमरी से 5वीं तक10 जनवरी
झालावाड़1 से 8वीं तक10 जनवरी
झुंझुनूं1 से 8वीं तक10 जनवरी
कोटपुतली-बहरोड़नर्सरी से 8वीं तक10 जनवरी
धौलपुर1 से 8वीं तक10 जनवरी
सवाई माधोपुरनर्सरी से 8वीं तक10 जनवरी
बीकानेर1 से 8वीं तक10 जनवरी
अजमेरप्री-प्राइमरी से 8वीं तक10 जनवरी
जैसलमेरनर्सरी से 8वीं तक10 जनवरी
बालोतरानर्सरी से 8वीं तक10 जनवरी
भीलवाड़ा1 से 5वीं तक10 जनवरी
सिरोही1 से 8वीं तक + आंगनबाड़ी10 जनवरी
श्रीगंगानगरनर्सरी से 8वीं तक12 जनवरी
दौसाप्री-प्राइमरी से 8वीं तक9 जनवरी

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय मौसम विभाग के पूर्वानुमान और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कई जिलों में उच्च कक्षाओं के लिए स्कूल समय में बदलाव भी किया गया है। प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाएं और अनावश्यक रूप से बाहर न भेजें।

ये भी पढ़ें

Fog Alert : संभल कर रहें, अगले 48 घंटे राजस्थान में अति शीत दिवस की चेतावनी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 03:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / School Holidays: शीतलहर का असर, राजस्थान के इन 18 जिलों में 9 और 10 जनवरी को भी स्कूलों की छुट्टी, देखें जिलों की सूची

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chinese Manjha Ban: “आसमान में उड़ती पतंग या मौत की डोर? सरकार का बड़ा और चौंकाने वाला फैसला”

Chinese manjha
जयपुर

दुश्मन की अब खैर नहीं, भारतीय सेना की ‘भैरव’ फोर्स तैयार, पहला प्रदर्शन 15 जनवरी को जयपुर में

जयपुर

संपादकीय: हिंसा की डरावनी तस्वीरों से निष्पक्ष चुनावों पर संदेह

ओपिनियन

Rajasthan GI Tag : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, अब तक प्रदेश के इतने उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग, जानिए नाम

Rajasthan Good news state 22 products have received GI tag Find out their names
जयपुर

Unique Love Story: फ्रांस की युवती को 10वीं फेल जयपुर के ऑटो ड्राइवर से हो गया था प्यार, अनोखी है ये लव स्टोरी, देखें वीडियो

Jaipur-Auto-Driver-Love-Story
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.