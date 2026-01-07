Fog Alert : संभल कर रहें, अगले 48 घंटे राजस्थान में अति शीत दिवस की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार जम्मू क्षेत्र के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और उत्तर भारत में सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का प्रभाव बना हुआ है, जिससे ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। आगामी एक सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 2–3 दिनों में सुबह के समय घना कोहरा और शीत दिवस की स्थिति फिर से बन सकती है।