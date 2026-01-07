7 जनवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

Fog Alert : संभल कर रहें, अगले 48 घंटे राजस्थान में अति शीत दिवस की चेतावनी

IMD Forecast: राजस्थान में बढ़ी सर्दी की मार, कई जिलों में घना कोहरा और शीत दिवस का असर। पिलानी-झुंझुनूं में 11.8 डिग्री तक गिरा तापमान, उत्तर राजस्थान में शीतलहर की चेतावनी।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 07, 2026

Cold Wave India: जयपुर. राजस्थान में सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 7 जनवरी को जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में घना से अति घना कोहरा छाया रहा। कई स्थानों पर शीत दिवस और कहीं-कहीं अति शीत दिवस भी दर्ज किया गया।

पिछले 24 घंटों में सबसे कम अधिकतम तापमान पिलानी और झुंझुनूं में 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 8.1 डिग्री कम रहा। अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 से 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 12 से 25 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार जम्मू क्षेत्र के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और उत्तर भारत में सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का प्रभाव बना हुआ है, जिससे ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। आगामी एक सप्ताह तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अगले 2–3 दिनों में सुबह के समय घना कोहरा और शीत दिवस की स्थिति फिर से बन सकती है।

पूर्वी राजस्थान में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं-कहीं अति शीत दिवस की संभावना जताई गई है। वहीं, आगामी दो-तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर चलने की आशंका है। लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।

जयपुर में 3 दिन घना कोहरा, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

जयपुर शहर में अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 9 जनवरी तक शहर में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

10 जनवरी से आसमान साफ रहने की संभावना है और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। 12 और 13 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 5 से 6 डिग्री रहने की उम्मीद है। नागरिकों को सुबह यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Fog Alert : संभल कर रहें, अगले 48 घंटे राजस्थान में अति शीत दिवस की चेतावनी

