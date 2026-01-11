आपकी बात: बच्चों में परीक्षा के तनाव को कम करने के क्या उपाय किए जा सकते हैं?

परीक्षा का भय दूर करें

बच्चों का दिमाग बहुत संवेदनशील होता है इसलिए अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों पर ऊंचे अंकों का दबाव बनाने के बजाय उनकी मेहनत की सराहना करें। उनसे खुलकर बात करें ताकि उनका डर दूर हो सके। इसके साथ ही बच्चों की दिनचर्या में पढ़ाई के साथ-साथ पर्याप्त नींद, पौष्टिक आहार और थोड़े अंतराल के बीच संवाद का माहौल अत्यंत आवश्यक है। उन्हें यह एहसास दिलाना जरूरी है कि परीक्षा महज एक मूल्यांकन है, जो उनकी योग्यता का एकमात्र पैमाना नहीं है। बच्चों में परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि घर का माहौल खुशनुमा और सकारात्मक रखा जाए। - अमृतलाल मारू, इंदौर