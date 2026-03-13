स्मृति में… चार दशक से सहेज रहे पत्रिका में प्रकाशित प्रेरक लेख, घर में बनाई लाइब्रेरी

जयपुर। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के लेखों से प्रेरित होकर कोटा की कम्पोजर कॉलोनी निवासी हेरराज भार्गव ने 44 साल पहले पत्रिका का संग्रह शुरू किया और आज उनके घर में अलमारी लाइब्रेरी तैयार हो चुकी है। हेरराज भार्गव 1982 के आसपास आईटीआई में पढ़ाई करते थे। उस समय धान मंडी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास चाय पीने जाते थे, वहां राजस्थान पत्रिका भी आती थी।