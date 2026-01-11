Rural Development: ‘रास्ता खोलो अभियान’ से बड़ी राहत, 14 माह में 1500 से अधिक मार्ग हुए पुनः चालू

आंकड़ों के अनुसार फागी तहसील सर्वाधिक 136 रास्ते खुलवाकर प्रथम स्थान पर रही है, जबकि मौजमाबाद में 120, आंधी में 101, चौमूं में 91, शाहपुरा में 86, आमेर व जमवारामगढ़ में 80-80 तथा फुलेरा में 81 रास्ते खोले गए हैं। इसके अलावा चाकसू में 82, दूदू में 78, माधोराजपुरा में 76, जोबनेर में 74, रामपुरा-डाबड़ी में 72, बस्सी में 77, किशनगढ़-रेनवाल में 65, कोटखावदा में 63, जालसू में 57, तूंगा में 50, सांगानेर में 27, कालवाड़ में 8 तथा जयपुर तहसील में 4 रास्ते पुनः सुचारु किए गए हैं।