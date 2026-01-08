Fog Alert Rajasthan: 9 जनवरी को बारां, कोटा सहित इन 17 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी

Dense Fog Warning: जयपुर. मौसम केन्द्र जयपुर की चेतावनी के अनुसार 9 जनवरी 2026 को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में सुबह के समय घना तथा कुछ स्थानों पर अतिघना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रह सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने, फॉग लाइट का प्रयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।