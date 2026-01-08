Fog Alert Rajasthan: 9 जनवरी को बारां, कोटा सहित इन 17 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी

Dense Fog Warning: जयपुर. मौसम केन्द्र जयपुर की चेतावनी के अनुसार 9 जनवरी 2026 को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में सुबह के समय घना तथा कुछ स्थानों पर अतिघना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रह सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने, फॉग लाइट का प्रयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।
|क्रम संख्या
|कोहरे की श्रेणी
|जिले
|1
|अतिघना कोहरा
|बारां, कोटा, सवाई माधोपुर
|2
|घना कोहरा
|अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर
पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सीकर में घना कोहरा रहने की संभावना है, जबकि बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में अतिघना कोहरा छा सकता है।
पश्चिमी राजस्थान में चूरू और हनुमानगढ़ में घना कोहरा संभावित है। आमजन से अपील है कि सुबह के समय अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम अपडेट पर नजर रखें।
