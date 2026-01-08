8 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

Fog Alert Rajasthan: 9 जनवरी को बारां, कोटा सहित इन 17 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी

Weather Update in Rajasthan: मौसम अलर्ट: पूर्वी-पश्चिमी राजस्थान में कोहरे से घटेगी दृश्यता, सतर्क रहें वाहन चालक। 9 जनवरी को राजस्थान में कोहरे का अलर्ट, कई जिलों में घना व अतिघना कोहरा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 08, 2026

Dense Fog Warning: जयपुर. मौसम केन्द्र जयपुर की चेतावनी के अनुसार 9 जनवरी 2026 को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में सुबह के समय घना तथा कुछ स्थानों पर अतिघना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रह सकती है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। वाहन चालकों को धीमी गति से चलने, फॉग लाइट का प्रयोग करने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है।

🌫️ 9 जनवरी 2026: घना व अतिघना कोहरा संभावित जिले (तालिका)

क्रम संख्याकोहरे की श्रेणीजिले
1अतिघना कोहराबारां, कोटा, सवाई माधोपुर
2घना कोहराअलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर


पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़ और सीकर में घना कोहरा रहने की संभावना है, जबकि बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में अतिघना कोहरा छा सकता है।
पश्चिमी राजस्थान में चूरू और हनुमानगढ़ में घना कोहरा संभावित है। आमजन से अपील है कि सुबह के समय अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम अपडेट पर नजर रखें।

Fog Alert : संभल कर रहें, अगले 48 घंटे राजस्थान में अति शीत दिवस की चेतावनी
जयपुर
image

Published on:

08 Jan 2026 02:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Fog Alert Rajasthan: 9 जनवरी को बारां, कोटा सहित इन 17 जिलों में घना कोहरा छाने की चेतावनी

