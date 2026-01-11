Women Empowerment: राजस्थान में डेढ़ लाख से अधिक पदों पर सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि मातृत्व एक स्वस्थ समाज की नींव है। इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जिससे प्रदेश की करीब 10 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। योजना की सहायता राशि बढ़ाकर 6,500 रुपये की गई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य में करीब 20 लाख महिलाओं को कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रमों से प्रशिक्षित किया गया है, जिससे 12 लाख से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं।