Weather Alert: राजस्थान में सर्दी का सितम, इन जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित, यहां शीतलहर का रेड अलर्ट जारी

जयपुर। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। रात के पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को राज्य के 16 शहरों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से कम रहा। छह शहरों में रात का पारा दो डिग्री से कम रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में माइनस दो डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा नागौर में न्यूनतम तापमान माइनस एक डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को झुंझुनूं ,सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहा। इसके अलावा कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट रहा। अलवर, संलूबर और उदयपुर में येलो अलर्ट दर्ज किया गया।