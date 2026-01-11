Weather Alert: राजस्थान में सर्दी का सितम, इन जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित, यहां शीतलहर का रेड अलर्ट जारी

फोटो पत्रिका
जयपुर। राजस्थान में सर्दी का सितम जारी है। रात के पारे में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। रविवार को राज्य के 16 शहरों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से कम रहा। छह शहरों में रात का पारा दो डिग्री से कम रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर में माइनस दो डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा नागौर में न्यूनतम तापमान माइनस एक डिग्री दर्ज किया गया। रविवार को झुंझुनूं ,सीकर, चूरू, डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहा। इसके अलावा कोटपूतली-बहरोड़, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में ऑरेंज अलर्ट रहा। अलवर, संलूबर और उदयपुर में येलो अलर्ट दर्ज किया गया।
वहीं जयपुर और नागौर जिलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 12 और 13 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश बढ़ा दिया गया है। जैसलमेर जिले में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 14 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है।
मौसम केन्द्र के अनुसार सोमवार को अलवर, डीग, झालावाड़, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें चूरू और डीडवाना-कुचामन में शीतलहर का रेड अलर्ट रहेगा। केन्द्र के अनुसार आगामी सात दिन मौसम शुष्क रहेगा। घने से अतिघना कोहरा और अतिशीतलहर दर्ज की जाएगी।
शीतलहर को देखते हुए जयपुर जिले में समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में 5वीं तक के बच्चों का 13 जनवरी तक अवकाश बढ़ाया हैं। इस संबंध में आदेश कर दिए है।
नागौर जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार नागौर जिले में संचालित सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा 5वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 12 और 13 जनवरी को शैक्षणिक अवकाश रहेगा।
जैसलमेर में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की 14 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। इस दौरान 9-12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स का समय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक रहेगा।
