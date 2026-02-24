Vinod Jakhar : ‘….तो होगा उग्र आंदोलन’! NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला बड़ा आह्वान

राजस्थान से निकलकर देश के सबसे बड़े छात्र संगठन की कमान संभालने वाले विनोद जाखड़ ने दिल्ली के सियासी मैदान में अपनी पहली बड़ी दहाड़ लगाई है। मामला भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का है, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने AI इम्पैक्ट समिट में 'शर्टलेस प्रोटेस्ट' के मामले में गिरफ्तार किया है।



विनोद जाखड़ मंगलवार को सीधे पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे, जहाँ उन्होंने युवा कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।