IPS Rahul Prakash : जयपुर के पहले ‘स्पेशल कमिश्नर’ का सिर्फ 4 महीने में ही तबादला, क्या है बदलाव की Inside Story?

जयपुर: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पुलिस बेड़े में जो हालिया फेरबदल किया है, उसने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सबसे ज्यादा सवाल जयपुर कमिश्नरेट में नव-सृजित स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) के पद को लेकर उठ रहे हैं। दिल्ली और मुंबई की तर्ज पर जयपुर में यह नया पद अक्टूबर 2025 में बनाया गया था ताकि राजधानी की कानून-व्यवस्था और संगठित अपराध पर लगाम कसी जा सके। 2006 बैच के तेजतर्रार IPS राहुल प्रकाश को इसका पहला जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन महज 120 दिनों के भीतर ही हुआ तबादला, कई कयासों को जन्म दे रहा है।