Indian Army: जयपुर में दिखी भारतीय सेना की ताकत, आधुनिक हथियारों के साथ प्रदर्शित दुश्मन का तबाह ड्रोन

Know Your Army Exhibition: जयपुर. 78वें सेना दिवस के अवसर पर भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर में आयोजित चार दिवसीय ‘नो योर आर्मी’ प्रदर्शनी देशभक्ति, शौर्य और आधुनिक सैन्य ताकत का जीवंत उदाहरण बन गई है। प्रदर्शनी में भारतीय सेना के आधुनिक हथियार, अत्याधुनिक उपकरण और ऐतिहासिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। बड़ी संख्या में छात्र, युवा और आम नागरिक इस प्रदर्शनी को देखने पहुंच रहे हैं।
प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण वह YIHA-III ड्रोन है, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन “सिंदूर” के दौरान मार गिराया था। यह ड्रोन दुश्मन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन “बुनयान उल मरसूस” का हिस्सा था। 10 मई 2025 की सुबह यह ड्रोन 80 इन्फैंट्री ब्रिगेड मुख्यालय के ऊपर देखा गया था, जिसे सतर्क भारतीय सैनिकों ने तुरंत निष्क्रिय कर दिया। ड्रोन का मलबा बरामद किया गया, जिसमें करीब 10 किलोग्राम का वारहेड सुरक्षित अवस्था में मिला। फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि ड्रोन पाकिस्तान के सियालकोट क्षेत्र से उड़ान भरकर आया था और इसमें लक्ष्य के निर्देशांक पहले से फीड थे।
|विशेषता
|विवरण
|ड्रोन का प्रकार
|हाई-प्रिसीजन कामिकाज़े ड्रोन
|विकास
|तुर्की और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित
|निर्माता
|Baykar और NASTP
|वारहेड
|UMTAS एंटी-टैंक मिसाइल से लैस
|मारक क्षमता
|लगभग 200 किलोमीटर
|उड़ान क्षमता
|स्वॉर्म मोड में उड़ान भरने की सुविधा
|हमला प्रणाली
|ऊपर से वर्टिकल डाइव कर लक्ष्य पर हमला
|विषय
|विवरण
|हथियार प्रदर्शन
|भारतीय सेना के आधुनिक हथियार और तकनीक
|शौर्य गाथाएं
|वीरता और बलिदान की ऐतिहासिक जानकारी
|युवाओं के लिए संदेश
|देशभक्ति और जागरूकता का प्रसार
|आयोजन अवधि
|चार दिवसीय प्रदर्शनी
|सहभागिता
|बड़ी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी
प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शकों को यह संदेश दिया जा रहा है कि जब देशवासी अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, तब सीमा पर हमारे सैनिक दिन-रात देश की रक्षा में जुटे रहते हैं। भारतीय सेना का इतिहास साहस, बलिदान और अनुशासन की मिसाल रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस होने के बावजूद सेना की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पण और देशभक्ति है।
यह प्रदर्शनी युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत करने के साथ-साथ सेना की क्षमता और रणनीतिक शक्ति को समझने का अवसर भी प्रदान कर रही है।
