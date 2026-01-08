Indian Army: जयपुर में दिखी भारतीय सेना की ताकत, आधुनिक हथियारों के साथ प्रदर्शित दुश्मन का तबाह ड्रोन

प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण वह YIHA-III ड्रोन है, जिसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन “सिंदूर” के दौरान मार गिराया था। यह ड्रोन दुश्मन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन “बुनयान उल मरसूस” का हिस्सा था। 10 मई 2025 की सुबह यह ड्रोन 80 इन्फैंट्री ब्रिगेड मुख्यालय के ऊपर देखा गया था, जिसे सतर्क भारतीय सैनिकों ने तुरंत निष्क्रिय कर दिया। ड्रोन का मलबा बरामद किया गया, जिसमें करीब 10 किलोग्राम का वारहेड सुरक्षित अवस्था में मिला। फॉरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि ड्रोन पाकिस्तान के सियालकोट क्षेत्र से उड़ान भरकर आया था और इसमें लक्ष्य के निर्देशांक पहले से फीड थे।