जयपुर

Good News: जयपुर की उत्तरी रिंग रोड और कॉरिडोर परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

Highway Development: बैठक में राजस्थान की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। विशेष रूप से भिवाड़ी क्षेत्र में जलभराव की समस्या के समाधान पर चर्चा हुई।

जयपुर

Rajesh Dixit

Jan 07, 2026

Jaipur North Ring Road: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर जयपुर की उत्तरी रिंग रोड तथा जयपुर–अमृतसर और जामनगर कॉरिडोर के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने, भूमि अधिग्रहण, तकनीकी स्वीकृति और समयबद्ध कार्य योजना पर मंथन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में यातायात दबाव कम होगा, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा प्रदेश की आर्थिक गति को नई दिशा मिलेगी।

बैठक में राजस्थान की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। विशेष रूप से भिवाड़ी क्षेत्र में जलभराव की समस्या के समाधान पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सीईटीपी का निर्माण पूरा हो चुका है और शीघ्र ही एसटीपी का निर्माण भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में जल निकासी और पर्यावरणीय स्थिति में सुधार होगा।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात कर यमुना जल समझौते के अंतर्गत जल प्रबंधन, अग्रिम कार्य योजना तथा पेयजल परियोजनाओं पर सार्थक विचार-विमर्श किया। इन बैठकों से राज्य में बुनियादी ढांचे, यातायात सुविधा और जल संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस प्रगति के संकेत मिले हैं।

जयपुर
Published on:

07 Jan 2026 04:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: जयपुर की उत्तरी रिंग रोड और कॉरिडोर परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

