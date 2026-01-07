Good News: जयपुर की उत्तरी रिंग रोड और कॉरिडोर परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

Jaipur North Ring Road: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर जयपुर की उत्तरी रिंग रोड तथा जयपुर–अमृतसर और जामनगर कॉरिडोर के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने, भूमि अधिग्रहण, तकनीकी स्वीकृति और समयबद्ध कार्य योजना पर मंथन किया गया।