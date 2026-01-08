Rooftop Solar: राजस्थान में 1.23 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र, राष्ट्रीय स्तर पर पांचवें स्थान पर

PM Surya Ghar Scheme: जयपुर. प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और गैर-नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एवं राज्य सरकार की 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा गुरुवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को इन योजनाओं से जोड़ा जाए तथा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारण कर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में भी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को प्राथमिकता दी जाए, जिससे बिजली खर्च में कमी आए और पर्यावरण संरक्षण को बल मिले।