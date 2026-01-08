आपकी बात: युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते है?

नियमों का पालन करना सिखाए

सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में नियमों का पालन करना सिखाना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना, वाहन चलाते समय या पैदल चलते समय फोन का इस्तेमाल नहीं करना, शराब या नशे में ड्राइविंग के गंभीर परिणाम के बारे में अवगत कराना, तेज गति से वाहन चलाने के खतरों के बारे में समझाना, सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग और फुटपाथ का इस्तेमाल करना सिखाना चाहिए। युवाओं को सड़क सुरक्षा कानून के बारे में पूर्ण जानकारी सोशल मीडिया, अखबार और माता-पिता द्वारा भी दी जानी चाहिए। इस तरह वह खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। युवाओं को जब जिम्मेदारी और जीवन का मूल्य समझाया जाएगा तभी जाकर सड़क सुरक्षा एक आदत बनेगी। - मोदिता सनाढ्य, उदयपुर