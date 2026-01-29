वंदे मातरम@150: 26 जनवरी पर सेल्फी अपलोड करने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर, केन्द्र सरकार ने भी की राजस्थान सरकार की तारीफ

जयपुर. 'वंदेमातरम' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित कार्यक्रमों के दूसरे चरण में राजस्थान के युवाओं ने तकनीक और देशभक्ति का अनूठा संगम पेश किया है। 26 जनवरी के अवसर पर प्रदेश के स्मारकों और प्रमुख स्थलों पर स्थापित सेल्फीपॉइंट्स ने रेकॉर्डतोड़ सफलता हासिल की है। केंद्र सरकार के पोर्टल के अनुसार, तकनीक के जरिये राष्ट्रप्रेम व्यक्त करने के मामले में राजस्थान ने देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वहीं सेल्फी अपलोड का राष्ट्रीय रेकार्ड राजस्थान के नाम होने पर केन्द्र सरकार ने भी राजस्थान सरकार की तारीफ की है।