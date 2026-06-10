ट्विशा केस: 3 हफ़्ते में खुल जाएंगे सारे राज, ट्विशा मामले की हकीकत उजागर करेगी सीबीआई

Twisha case - नोएडा की रहनेवाली फिल्म एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री पर सभी की नजरें लगी हैं। देशभर में सुर्खियों में रहे इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ कर रही है। जांच अधिकारी मामले को सुलझाने में लगे हैं। ट्विशा शर्मा केस के सभी आरोपियों और गवाहों के बयानों तथा साक्ष्यों की कडिय़ों को जोडा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, अभी भी कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ट्विशा शर्मा के आरोपी पति सम​र्थ सिंह और सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ की जा सकती है। सीबीआई सूत्रों के अनुसार अब इस केस में जल्द से जल्द चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश करने पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है बमुश्किल 3 सप्ताह में यह काम कर लिया जाएगा। चार्जशीट के सामने आते ही ट्विशा शर्मा केस की सभी परतें भी खुल जाएंगी।