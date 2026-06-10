4 सवालों में उलझी मीनाक्षी नटराजन, नामांकन रद्द होने पर घिरे एमपी के दिग्गज कांग्रेसी

Meenakshi Natarajan Case- एमपी से राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन Meenakshi Natarajan का नामांकन रद्द होने पर कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उधर दिल्ली में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंच चुका है। केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तैयारी भी चल रही है। राज्यसभा की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने के मुद्दे पर जहां कांग्रेसी हंगामा कर हैं वहीं बीजेपी उनके ही दिग्गज नेताओं की भूमिका पर सवाल उठा रही है। पार्टी ने प्रेस वार्ता में दिग्विजय सिंह की खामोशी को सबसे बड़ा बयान करार दिया है। इससे पहले केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और एक अन्य पूर्व मंत्री कांग्रेस के कद्दावर नेताओं पर सवालिया निशान लगा चुके हैं। बीजेपी ने अब राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को भी घेरा है। उनकी भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं।