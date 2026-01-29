मावठ से बदला मौसम, सर्दी लौटी, कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें

जिन किसानों ने गेहूं, सरसों और चना-मटर के खेतों में ङ्क्षसचाई कर ली थी, उनके खेतों में पानी भर गया है। किसानों की मानें तो मावठ के रूप में यह बारिश जानी जाती है। सभी फसलों के लिए यह मावठ हुई है। चना, मटर, गेहूं, सरसों के जिन खेतों में पानी हाल ही में दिया है, उनमें नुकसान की आशंका है। बारिश से सरसों में फूल झड़़ गया है। फली में भी दाना कमजोर हो सकता है। अधिक पानी भरने से गेहूं की फसल पीली पड़ सकती है, इसके लिए किसानों को नाइट्रोजन के छिडक़ाव की सलाह दी जा रही है।