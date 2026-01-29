29 जनवरी 2026,

गुरुवार

रायपुर

सुरक्षा दीवारें पूरी तरह से गायब, एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा

राजधानी में नागरिकों की सुविधा के लिए निर्मित एक्सप्रेस-वे इन दिनों लगातार हादसों का गवाह बनता जा रहा है। एक्सप्रेस-वे पर राहगीरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। दोनों किनारों पर बनी सुरक्षा दीवारें पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राहगीरों [&hellip;]

रायपुर

image

Rabindra Rai

Jan 29, 2026

सुरक्षा दीवारें पूरी तरह से गायब, एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा

सुरक्षा दीवारें पूरी तरह से गायब, एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा

राजधानी में नागरिकों की सुविधा के लिए निर्मित एक्सप्रेस-वे इन दिनों लगातार हादसों का गवाह बनता जा रहा है। एक्सप्रेस-वे पर राहगीरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। दोनों किनारों पर बनी सुरक्षा दीवारें पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। राहगीरों की सुरक्षा के नाम पर फिलहाल अरमान नाला के पास एक्सप्रेस-वे के किनारे अस्थायी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। चिंताजनक बात यह है कि ये बैरिकेड्स बांस और हल्की लकड़ी से बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर यह विश्वास करना मुश्किल है कि वे किसी वाहन को नाले में गिरने से रोक पाएंगे। इस तरह के इंतजाम राहगीरों की सुरक्षा के साथ मजाक से कम नहीं हैं।

भरा माल पास के खाली खेत में बिखर गया

बुधवार दोपहर एक्सप्रेस-वे पर एक और बड़ा हादसा हो गया। गुढ़ियारी से डूमरतराई बाजार की ओर जा रहा एक मालवाहक वाहन संतुलन बिगड़ने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि उसमें भरा माल पास के खाली खेत में बिखर गया। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेस-वे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और कई लोग इस हादसे को मोबाइल कैमरों में कैद करते नजर आए।

दिनभर वीआईपी वाहनों का आवागमन

सुरक्षा दीवार न होने के कारण आवारा पशुओं का एक्सप्रेस-वे पर आ जाना भी आम हो गया है। दो दिन पहले आनंद नगर की ओर पुल के ऊपर एक वाहन, सड़क पर अचानक आए श्वान को बचाने के प्रयास में डिवाइडर से टकरा गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन अब भी पुल पर खड़ा है, जिसे अब तक हटाया नहीं गया है। गौरतलब है कि इस मार्ग से दिनभर वीआईपी वाहनों का आवागमन होता रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रशासन किसी और बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है?

पुख्ता सुरक्षा दीवार जरूरी

यदि एक्सप्रेस-वे पर पुख्ता सुरक्षा दीवार होती, तो न आवारा पशुओं का प्रवेश संभव होता और न ही ऐसी दुर्घटनाएं घटतीं। कुछ दिन पहले ही एक युवक अपनी दोपहिया वाहन सहित एक्सप्रेस-वे के किनारे नाले में गिर गया। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। स्पष्ट है कि एक्सप्रेस-वे पर मजबूत सुरक्षा दीवार की सख्त आवश्यकता है।

पत्रिका की अपील

पत्रिका सभी राहगीरों से अपील करता है कि अटल पथ एक्सप्रेस-वे पर वाहन सीमित गति में ही चलाएं। इस मार्ग पर अब तक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वाहन चालक अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि घर पर परिजन अपनों का इंतजार करते रहते हैं।

संबंधित विषय:

रायपुर

Published on:

29 Jan 2026 01:31 am

Raipur
