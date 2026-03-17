Public News: आधी गैस एजेंसियों का स्टॉक खत्म, परादीप से नहीं निकली गाड़ियां

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष तरनजीत सिंह होरा ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति जल्द सामान्य होने की उम्मीद है। आगामी 4 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में सप्लाई फिर से शुरू हो सकती है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने एडवाइजरी जारी मेनू में केवल जरूरी और सीमित आइटम्स ही शामिल करने को कहा है। गैस की कमी के कारण रोटी और डोसा को कई जगहों पर अस्थायी रूप से मेनू से हटा दिया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि गैस आपूर्ति सामान्य होने तक इसी तरह वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए होटल और रेस्टोरेंट का संचालन किया जाएगा।