Railway Water Crisis: “ये पानी पीजिए सर…” रायपुर स्टेशन पर रिपोर्टर के सवाल से असहज हुए रेलवे GM, गंदे पानी पर नहीं दे पाए जवाब

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Railway Water Crisis: शाम के 7.30 बजे रहे थे, रेलवे जीएम तरुण प्रकाश इंस्पेक्शन करने रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। सैलून से उतरते ही जीएम अपने सरकारी अमले के साथ वेटिंग लाउंज गए। उनके इंतजार में विधायक राजेश मूणत, राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत चैंबर व अन्य सदस्य खड़े रहे। जीएम के अंदर जाने के बाद सभी अपनी-अपनी मांगों को लेकर पहुंचे और जनता से जुड़ी समस्याओं व मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसके बाद जीएम करीब 7.50 बजे मीडिया से बातचीत करने पहुंचे।