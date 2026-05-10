“जनगणना फालतू है…” कहकर युवक ने किया हंगामा, शिक्षिका से मारपीट, आरोपी युवक पर FIR दर्ज(photo-patrika)
Raipur Census News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में जनगणना कार्य के दौरान एक महिला जनगणना कर्मी के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। घटना के बाद टिकरापारा थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने जनगणना जैसे महत्वपूर्ण सरकारी अभियान के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा और सहयोग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
मिली जानकारी के अनुसार अशोका पाम सोसायटी निवासी शिक्षिका आरती तिवारी शनिवार शाम करीब 5 बजे जनगणना कार्य के सिलसिले में बीएसयूपी कॉलोनी स्थित सिमरन सिटी पहुंची थीं। इस दौरान वे घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटा रही थीं। इसी बीच वहां मौजूद कालिया नामक युवक ने जनगणना प्रक्रिया को “फालतू” बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक ने महिला कर्मी के साथ गाली-गलौज की और उन्हें धमकी भी दी।
पीड़िता आरती तिवारी ने आरोप लगाया कि युवक ने न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि शासकीय कार्य में भी बाधा पहुंचाई। घटना के बाद महिला कर्मी काफी भयभीत हो गईं और रात करीब 9 बजे टिकरापारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2) और 221 के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायत मिलने के बाद टिकरापारा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को जुटाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और शासकीय कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि देशभर में जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी 1 मई 2026 से जनगणना अभियान का पहला चरण शुरू किया जा चुका है। इस अभियान का उद्देश्य जिले के हर घर और प्रत्येक व्यक्ति का सटीक डेटा तैयार करना है। इस बार जनगणना प्रक्रिया को पहले से अधिक आधुनिक और डिजिटल बनाया गया है।
प्रशासन द्वारा नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है। पहले चरण में 15 मई 2026 तक लोग स्व-गणना (Self Enumeration) के माध्यम से अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक सरकारी प्रगणक घर-घर जाकर मकानों और परिवारों का सर्वे करेंगे।
जनगणना अभियान के दूसरे चरण में फरवरी 2027 के दौरान जनसंख्या की मुख्य गणना की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि इस बार डिजिटल तकनीक के उपयोग से डेटा संग्रहण अधिक तेज और पारदर्शी होगा।
जनगणना जैसे बड़े सरकारी अभियान में हजारों कर्मचारी और शिक्षक फील्ड में काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके साथ मारपीट और अभद्रता की घटनाएं चिंता का विषय बन रही हैं। प्रशासन और पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार न करें।
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