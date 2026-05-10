10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

“जनगणना फालतू है…” कहकर युवक ने किया हंगामा, शिक्षिका से मारपीट, आरोपी युवक पर FIR दर्ज

Raipur Census News: रायपुर में जनगणना कार्य के दौरान एक महिला कर्मी के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। टिकरापारा थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

May 10, 2026

“जनगणना फालतू है…” कहकर युवक ने किया हंगामा, शिक्षिका से मारपीट, आरोपी युवक पर FIR दर्ज(photo-patrika)

“जनगणना फालतू है…” कहकर युवक ने किया हंगामा, शिक्षिका से मारपीट, आरोपी युवक पर FIR दर्ज(photo-patrika)

Raipur Census News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में जनगणना कार्य के दौरान एक महिला जनगणना कर्मी के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला सामने आया है। घटना के बाद टिकरापारा थाना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने जनगणना जैसे महत्वपूर्ण सरकारी अभियान के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा और सहयोग को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

Raipur Census News: जनगणना कार्य के दौरान हुआ विवाद

मिली जानकारी के अनुसार अशोका पाम सोसायटी निवासी शिक्षिका आरती तिवारी शनिवार शाम करीब 5 बजे जनगणना कार्य के सिलसिले में बीएसयूपी कॉलोनी स्थित सिमरन सिटी पहुंची थीं। इस दौरान वे घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटा रही थीं। इसी बीच वहां मौजूद कालिया नामक युवक ने जनगणना प्रक्रिया को “फालतू” बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक ने महिला कर्मी के साथ गाली-गलौज की और उन्हें धमकी भी दी।

सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप

पीड़िता आरती तिवारी ने आरोप लगाया कि युवक ने न केवल अभद्र व्यवहार किया बल्कि शासकीय कार्य में भी बाधा पहुंचाई। घटना के बाद महिला कर्मी काफी भयभीत हो गईं और रात करीब 9 बजे टिकरापारा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(2) और 221 के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने शुरू की जांच

शिकायत मिलने के बाद टिकरापारा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को जुटाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्य में बाधा डालने और शासकीय कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जनगणना 2027 को लेकर तेज हुई प्रशासनिक तैयारियां

गौरतलब है कि देशभर में जनगणना 2027 को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी 1 मई 2026 से जनगणना अभियान का पहला चरण शुरू किया जा चुका है। इस अभियान का उद्देश्य जिले के हर घर और प्रत्येक व्यक्ति का सटीक डेटा तैयार करना है। इस बार जनगणना प्रक्रिया को पहले से अधिक आधुनिक और डिजिटल बनाया गया है।

ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा

प्रशासन द्वारा नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है। पहले चरण में 15 मई 2026 तक लोग स्व-गणना (Self Enumeration) के माध्यम से अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद 16 मई से 14 जून तक सरकारी प्रगणक घर-घर जाकर मकानों और परिवारों का सर्वे करेंगे।

फरवरी 2027 में होगी मुख्य जनगणना

जनगणना अभियान के दूसरे चरण में फरवरी 2027 के दौरान जनसंख्या की मुख्य गणना की जाएगी। प्रशासन का दावा है कि इस बार डिजिटल तकनीक के उपयोग से डेटा संग्रहण अधिक तेज और पारदर्शी होगा।

कर्मचारियों की सुरक्षा बना बड़ा मुद्दा

जनगणना जैसे बड़े सरकारी अभियान में हजारों कर्मचारी और शिक्षक फील्ड में काम कर रहे हैं। ऐसे में उनके साथ मारपीट और अभद्रता की घटनाएं चिंता का विषय बन रही हैं। प्रशासन और पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में सहयोग करें और किसी भी सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार न करें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 May 2026 10:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / “जनगणना फालतू है…” कहकर युवक ने किया हंगामा, शिक्षिका से मारपीट, आरोपी युवक पर FIR दर्ज

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर में आज RCB vs MI का महामुकाबला, बारिश बनी चिंता! जानिए मैच, मौसम और ट्रैफिक से जुड़ी हर अपडेट

रायपुर में आज RCB vs MI का महामुकाबला, बारिश बनी चिंता! जानिए मैच, मौसम और ट्रैफिक से जुड़ी हर अपडेट(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, भीषण गर्मी के तेज हवा और बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट जारी

रायपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, भीषण गर्मी के तेज हवा और बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट जारी(photo-patrika)
रायपुर

Transfer Breaking: शनिवार की छुट्टी में सरकार का बड़ा आदेश, रायपुर-बिलासपुर समेत कई शहरों के इंजीनियर बदले, देखें पूरी लिस्ट

Transfer (photo-patrika)
रायपुर

IPL और T-20 वर्ल्डकप के बीच रायपुर में ऑनलाइन सट्टेबाजी का जाल, 5 राज्यों से 78 आरोपी गिरफ्तार

ऑनलाइन सट्टेबाजी में 78 गिरफ्तार (photo source- Patrika)
रायपुर

CM हाउस घेराव मामले में NSUI पर FIR, शासकीय कार्य में बाधा समेत कई धाराओं में केस दर्ज

CM हाउस घेराव मामले में NSUI पर FIR (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.