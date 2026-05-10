“जनगणना फालतू है…” कहकर युवक ने किया हंगामा, शिक्षिका से मारपीट, आरोपी युवक पर FIR दर्ज

मिली जानकारी के अनुसार अशोका पाम सोसायटी निवासी शिक्षिका आरती तिवारी शनिवार शाम करीब 5 बजे जनगणना कार्य के सिलसिले में बीएसयूपी कॉलोनी स्थित सिमरन सिटी पहुंची थीं। इस दौरान वे घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटा रही थीं। इसी बीच वहां मौजूद कालिया नामक युवक ने जनगणना प्रक्रिया को “फालतू” बताते हुए विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि युवक ने महिला कर्मी के साथ गाली-गलौज की और उन्हें धमकी भी दी।