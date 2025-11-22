Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

साइंस कॉलेज चौपाटी हटाने को लेकर बवाल… पूर्व MLA विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेसी गिरफ्तार, सेंट्रल जेल लेकर पहुंची पुलिस

Big Breaking News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साइंस कॉलेज चौपाटी को शिफ्ट करने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच पुलिस ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Nov 22, 2025

साइंस कॉलेज चौपाटी हटाने पहुंचा निगम दल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

साइंस कॉलेज चौपाटी हटाने पहुंचा निगम दल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Former MLA Vikas Upadhyay arrested: राजधानी रायपुर में शनिवार सुबह साइंस कॉलेज चौपाटी हटाने की कार्रवाई को लेकर व्यवसायियों और कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया। नगर निगम की टीम अल्टीमेटम की समय सीमा समाप्त होने के बाद सुबह 5 बजे कार्रवाई के लिए पहुंची तो व्यापारियों के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं ने भी इसका जबरदस्त विरोध किया। पूरी रात से चौपाटी क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ था और सुबह होते-होते विरोध उग्र रूप ले चुका था।

कांग्रेस नेताओं का धरना, जेसीबी के सामने लेटकर दिया विरोध

बीती रात से ही पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी समेत कई कांग्रेसी व्यापारियों के समर्थन में चौपाटी पर डटे रहे। जैसे ही निगम कर्मचारी जेसीबी और वाहनों के साथ कार्रवाई शुरू करने पहुंचे, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता विरोध में जेसीबी के सामने लेट गए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि मौके पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी शुरू हो गई।

विरोध कर रहे कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के व्यापारियों के रोजगार पर सीधा प्रहार कर रहा है। नेताओं ने अधिकारियों से हाथ जोड़कर मांग की कि चौपाटी हटाने की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए और पहले व्यवसायियों के लिए नई जगह तय की जाए।

कई नेताओं की गिरफ्तारी

तनाव बढ़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और शासकीय कार्य में बाधा डालने का हवाला देते हुए कार्रवाई का विरोध कर रहे नेताओं को हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय (Former MLA Vikas Upadhyay arrested), नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उन्हें पुलिस बसों में बैठाकर सीधे सेंट्रल जेल ले जाया गया। गिरफ्तारी के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ समय तक सड़कों पर अफरा-तफरी का माहौल रहा।

निगम की कार्रवाई जारी

दूसरी ओर, निगम प्रशासन ने यह साफ किया कि चौपाटी हटाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था और लंबे समय से व्यापारियों को नोटिस जारी किए गए थे। निगम अधिकारियों ने कहा कि शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल निगम की दर्जनभर से अधिक गाड़ियां, जेसीबी और अमला मौके पर मौजूद हैं और चौपाटी हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

CG politics: Video: राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस का पलटवार, कहा- …भाजपा को इतना घमंड नहीं करना चाहिए
अंबिकापुर
CG politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 11:35 am

Published on:

22 Nov 2025 11:30 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / साइंस कॉलेज चौपाटी हटाने को लेकर बवाल… पूर्व MLA विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेसी गिरफ्तार, सेंट्रल जेल लेकर पहुंची पुलिस

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

फेडरेशन का बड़ा ऐलान! कर्मचारी-अधिकारियों की 22 से 24 दिसंबर तक कलमबंद हड़ताल, जानें क्या है 11 सूत्रीय मांग?

रायपुर

MRI–सीटी स्कैन के लिए 54 करोड़ की घोषणा, सिर्फ 28 करोड़ मिले, APL मरीजों को OPD में बड़ी राहत…

MRI–सीटी स्कैन के लिए 54 करोड़ की घोषणा, सिर्फ 28 करोड़ मिले; APL मरीजों को OPD में बड़ी राहत...(photo-patrika)
रायपुर

CGPSC ने जारी की राज्य सेवा चयन सूची, 237 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज़, अभ्यर्थी वेबसाइट पर देखें रिज़ल्ट…

CGPSC ने जारी की राज्य सेवा चयन सूची, 237 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज़, अभ्यर्थी वेबसाइट पर देखें रिज़ल्ट...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का आवास मेला 23 नवंबर से शुरू, 1% राशि में घर की बुकिंग, तीन दिन चलेगी घरों की बिक्री…

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड का आवास मेला 23 नवंबर से शुरू(photo-patrika)
रायपुर

जमीन-मकान की रजिस्ट्री हुई महंगी! 50 हजार की जगह देना होगा 5 लाख, सरकारी गाइडलाइन से बाजार में मचा हड़कंप…

जमीन-मकान की रजिस्ट्री हुई महंगी! 50 हजार की जगह देना होगा 5 लाख, सरकारी गाइडलाइन से बाजार में मचा हड़कंप...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.