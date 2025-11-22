साइंस कॉलेज चौपाटी हटाने को लेकर बवाल… पूर्व MLA विकास उपाध्याय समेत कई कांग्रेसी गिरफ्तार, सेंट्रल जेल लेकर पहुंची पुलिस

तनाव बढ़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला और शासकीय कार्य में बाधा डालने का हवाला देते हुए कार्रवाई का विरोध कर रहे नेताओं को हटाने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस ने पूर्व विधायक विकास उपाध्याय (Former MLA Vikas Upadhyay arrested), नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उन्हें पुलिस बसों में बैठाकर सीधे सेंट्रल जेल ले जाया गया। गिरफ्तारी के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ समय तक सड़कों पर अफरा-तफरी का माहौल रहा।