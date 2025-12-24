धर्मांतरण के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद, रायपुर समेत कई जिलों में व्यापारिक गतिविधियां ठप

दुकानें बंद करवाने के लिए राजधानी रायपुर में, जयस्तंभ चौक समेत कई जगहों पर कई व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। उनके साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं। (छत्तीसगढ़ में आज धार्मिक धर्मांतरण के विरोध में बंद मनाया जा रहा है।) चैंबर ऑफ कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट चैंबर ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है। बंद के कारण राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में दुकानें, सब्ज़ी मंडी, ट्रांसपोर्ट सेवाएं और दूसरी कमर्शियल गतिविधियां बंद रहेंगी। रायपुर के अलावा दूसरे शहरों में भी बंद का असर दिखने की उम्मीद है।