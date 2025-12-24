24 दिसंबर 2025,

बुधवार

रायपुर

धर्मांतरण के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद, रायपुर समेत कई जिलों में व्यापारिक गतिविधियां ठप

Chhattisgarh Bandh: कांकेर के आमबेदा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा गांव में हुए शव दफन विवाद और धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ सर्व समाज ने 24 दिसंबर को प्रदेशव्यापी छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 24, 2025

आज छत्तीसगढ़ बंद (photo source- Patrika)

आज छत्तीसगढ़ बंद (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Bandh: कांकेर ज़िले के अम्बेड़ा इलाके के बड़े तेवड़ा गांव में दफ़नाने को लेकर हुए विवाद और कथित धर्म परिवर्तन के बाद, छत्तीसगढ़ सर्व समाज (विभिन्न समुदायों का एक संगठन) ने बुधवार, 24 दिसंबर को पूरे राज्य में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इसे अपना समर्थन दिया है।

Chhattisgarh Bandh: बंद रहेंगी ये सेवाएं

दुकानें बंद करवाने के लिए राजधानी रायपुर में, जयस्तंभ चौक समेत कई जगहों पर कई व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। उनके साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं। (छत्तीसगढ़ में आज धार्मिक धर्मांतरण के विरोध में बंद मनाया जा रहा है।) चैंबर ऑफ कॉमर्स और ट्रांसपोर्ट चैंबर ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है। बंद के कारण राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में दुकानें, सब्ज़ी मंडी, ट्रांसपोर्ट सेवाएं और दूसरी कमर्शियल गतिविधियां बंद रहेंगी। रायपुर के अलावा दूसरे शहरों में भी बंद का असर दिखने की उम्मीद है।

कांकेर में निकाली जाएगी रैली

Chhattisgarh Bandh: बुधवार को सुबह 11 बजे कांकेर में एक रैली निकाली जाएगी, जो वंदे मातरम चौक से शुरू होकर कांकेर डोम तक जाएगी। इस रैली में सभी समुदायों के लोग हिस्सा लेंगे, और कलेक्टर को अपनी पांच-सूत्रीय मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपेंगे।

