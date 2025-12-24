24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Vinod Kumar Shukla: हिंदी साहित्य के युगपुरुष को नमन, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए कुमार विश्वास

Vinod Kumar Shukla: श्रद्धांजलि कार्यक्रम में साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने उनके साहित्यिक योगदान को याद किया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 24, 2025

विनोद कुमार शुक्ला को कुमार विश्वास ने दी श्रद्धांजलि (photo source- Patrika)

विनोद कुमार शुक्ला को कुमार विश्वास ने दी श्रद्धांजलि (photo source- Patrika)

Vinod Kumar Shukla: मशहूर कवि और वक्ता कुमार विश्वास छत्तीसगढ़ के जाने-माने लेखक विनोद कुमार शुक्ल को श्रद्धांजलि देने रायपुर पहुंचे। दिवंगत लेखक को याद करते हुए उन्होंने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे हिंदी साहित्य जगत के लिए एक अनमोल धरोहर थे।

Vinod Kumar Shukla: श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा

रायपुर में आयोजित एक श्रद्धांजलि समारोह में कुमार विश्वास ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल की लेखनी में सादगी, संवेदनशीलता और मानवीय सरोकार गहराई से झलकते थे। उनकी कविताएँ और रचनाएँ आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। इस अवसर पर शहर के कई साहित्यकार, लेखक, कवि और बुद्धिजीवी भी मौजूद थे। सभी ने दिवंगत लेखक को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम में विनोद कुमार शुक्ल के साहित्यिक योगदान पर विस्तार से चर्चा भी हुई।

शोक सभा का माहौल भावुक था, और साहित्य प्रेमियों ने उन्हें हिंदी साहित्य में एक महान हस्ती बताया। छत्तीसगढ़ अपने स्थापना के पच्चीस वर्षों की यात्रा पूरी कर रजत जयंती मना रहा है। यह यात्रा केवल विकास की नहीं, बल्कि आत्मपहचान और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भी रही है। स्थायी राजनीतिक नेतृत्व, सशक्त कृषि और उद्योग के साथ-साथ इस राज्य ने साहित्य और कला के क्षेत्र में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

असली ताकत बोली के सहज स्पर्श

Vinod Kumar Shukla: इन्हीं सृजनशील प्रवाहों के साक्षी और संवाहक हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, जिनकी दृष्टि में भाषा की असली ताकत बोली के सहज स्पर्श में बसती है, वह बोली जो जीवन के गिट्टीभरे रास्तों पर भी कविता खोज लेती है, जहां मजदूरनी मां अपने बच्चों संग सोती है, और वहीं से जागती है एक सच्ची भाषा, जो किसी गद्देदार बिस्तर की सुविधा से नहीं, जीवन के अनुभव से उपजती है। रायपुर के विकास को लेकर शुक्ल कहते हैं कि मुझे आसपास जो संपूर्ण सा लगता है वही सही मायने में विकास है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 10:48 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Vinod Kumar Shukla: हिंदी साहित्य के युगपुरुष को नमन, श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए कुमार विश्वास

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धर्मांतरण के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद, रायपुर समेत कई जिलों में व्यापारिक गतिविधियां ठप

आज छत्तीसगढ़ बंद (photo source- Patrika)
रायपुर

Nigerian student death: दर्दनाक हादसा! चौथी मंजिल से गिरा नाइजीरियन छात्र, इलाज के दौरान मौत

नाइजीरियन छात्र की चौथी मंजिल से गिरने से मौत (photo source- Patrika)
रायपुर

MD Drugs Raipur: रायपुर में MD ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, नागपुर से सप्लाई, 4 युवक और नाबालिग लड़की गिरफ्तार

रायपुर में MD ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)
रायपुर

हिंदी साहित्यकार ज्ञानपीठ विजेता विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे, हाल ही में पत्रिका को दिए लंबे इंटरव्यू में कही थी यह बात

हिंदी साहित्यकार ज्ञानपीठ विजेता विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे, हाल ही में पत्रिका को दिए लंबे इंटरव्यू में कही थी यह बात
रायपुर

मुख्यमंत्री ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, कहा- छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, कहा- छत्तीसगढ़ में खेलों का विकास हमारी प्राथमिकता
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.