विभागों की मनमर्जी नहीं… अब असर से तय होगा बजट! लॉन्ग-टर्म प्लानिंग पर जोर, 2026-27 बजट में नई व्यवस्था लागू

ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब भविष्य को ध्यान में रखकर बजट की रूपरेखा तैयार की जा रही है। विभागों को अपना बजट प्रस्ताव 21 नवंबर तक वित्त विभाग के पास भेजना होगा। इसके साथ ही वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी विभाग योजनावार अलग-अलग जानकारी देंगे। बजट के साथ उसका औचित्य भी बताना होगा।