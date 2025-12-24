Nigerian student death: दर्दनाक हादसा! चौथी मंजिल से गिरा नाइजीरियन छात्र, इलाज के दौरान मौत

नाइजीरियन छात्र की चौथी मंजिल से गिरने से मौत (photo source- Patrika)
Nigerian student death: राजधानी में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढऩे वाला नाइजीरियन छात्र सैम लाइबिरिया सोमवार शाम को नवा रायपुर के सेक्टर 16 स्थित एक मकान की चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे गिर गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तत्काल आंबेडकर अस्पताल पहुंचाया। जहां कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। नाइजीरियन युवक निजी विश्वविद्यालय में एमबीए थर्ड सेमेस्टर का छात्र था।
मामले की सूचना मिलने पर मंदिर हसौद थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच आरंभ की है। बताया जाता है कि युवक एक युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। पुलिस ने बताया कि नाइजीरियन छात्र की मौत का मामला संदिग्ध है। जानकारी के अनुसार उसका और उसके साथ रहने वाली युवती का एक अन्य युवक से दोस्ती होने को लेकर विवाद हुआ था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सोमवार को भी युवक और युवती के बीच विवाद हुआ था।
Nigerian student death: इस मामले में पुलिस ने साउथ सूडान निवासी नोई कोंडेट और युवती फेथ मोगा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य दो आरोपियों ने भिलाई कोतवाली थाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस चार संदेहियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्र को धक्का दिया गया या उसने खुद छलांग लगाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
