Nigerian student death: दर्दनाक हादसा! चौथी मंजिल से गिरा नाइजीरियन छात्र, इलाज के दौरान मौत

मामले की सूचना मिलने पर मंदिर हसौद थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच आरंभ की है। बताया जाता है कि युवक एक युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। पुलिस ने बताया कि नाइजीरियन छात्र की मौत का मामला संदिग्ध है। जानकारी के अनुसार उसका और उसके साथ रहने वाली युवती का एक अन्य युवक से दोस्ती होने को लेकर विवाद हुआ था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सोमवार को भी युवक और युवती के बीच विवाद हुआ था।