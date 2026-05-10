रायपुर पहुंचेगी अनुष्का शर्मा! RCB टीम ने लिया छत्तीसगढ़ी खाने का मजा, खिलाड़ियों ने कहा- घर जैसा एहसास

RCB टीम के रायपुर दौरे ने खेल और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। जहां एक ओर खिलाड़ी मैदान में मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को भी करीब से जान रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए भी यह मौका खास बन गया है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर आईपीएल टीम और स्थानीय संस्कृति का मेल देखने को मिल रहा है।