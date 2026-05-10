10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर पहुंचेगी अनुष्का शर्मा! RCB टीम ने लिया छत्तीसगढ़ी खाने का मजा, खिलाड़ियों ने कहा- घर जैसा एहसास

IPL 2026 Raipur: रायपुर में आईपीएल 2026 का रोमांच चरम पर है। RCB टीम के खिलाड़ी मैच की तैयारी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोकसंगीत और पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद ले रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

May 10, 2026

रायपुर पहुंचेगी अनुष्का शर्मा! RCB टीम ने लिया छत्तीसगढ़ी खाने का मजा, खिलाड़ियों ने कहा- घर जैसा एहसास(photo-patrika)

रायपुर पहुंचेगी अनुष्का शर्मा! RCB टीम ने लिया छत्तीसगढ़ी खाने का मजा, खिलाड़ियों ने कहा- घर जैसा एहसास(photo-patrika)

IPL 2026 Raipur: आईपीएल 2026 के रोमांच के बीच राजधानी रायपुर इन दिनों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के रंग में रंगा नजर आ रहा है। टीम के खिलाड़ी सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, खानपान और परंपराओं से भी खासा प्रभावित दिखाई दिए।

रायपुर पहुंचने के बाद खिलाड़ियों ने स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिया और छत्तीसगढ़ी लोक संगीत व नृत्य का आनंद उठाया। RCB ने इस बार आईपीएल सीजन के लिए रायपुर को अपना दूसरा होमग्राउंड बनाया है, जिसके चलते क्रिकेट प्रेमियों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

IPL 2026 Raipur: रायपुर पहुंचते ही हुआ पारंपरिक स्वागत

RCB टीम 8 मई को रायपुर पहुंची, जहां खिलाड़ियों का भव्य और पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। टीम शहर के मायरा रिजॉर्ट में ठहरी हुई है। खिलाड़ियों के स्वागत के दौरान छत्तीसगढ़ी लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को पूरी तरह रंगीन बना दिया। विदेशी और भारतीय खिलाड़ियों ने स्थानीय संस्कृति में खास दिलचस्पी दिखाई।

खिलाड़ियों को खूब पसंद आया छत्तीसगढ़ी खाना

सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी चखाया गया। टीम के कप्तान रजत पाटीदार समेत कई खिलाड़ियों ने कांदा भाजी, चरोटा भाजी और रागी से बने व्यंजनों की जमकर तारीफ की। गर्मियों में पिया जाने वाला बस्तर का प्रसिद्ध प्राकृतिक शरबत “तिखुर” भी खिलाड़ियों को बेहद पसंद आया। स्थानीय स्वाद और देसी खानपान का अनुभव खिलाड़ियों के लिए खास आकर्षण बना रहा।

आदिवासी कला और चित्रकोट जलप्रपात की जानकारी ली

RCB खिलाड़ियों ने सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और हस्तशिल्प में भी रुचि दिखाई। उन्हें गोदना कला, स्थानीय हस्तशिल्प और चित्रकोट जलप्रपात के बारे में जानकारी दी गई। खिलाड़ियों ने प्रदर्शनी में मौजूद कला और सांस्कृतिक विरासत को काफी सराहा।

रायपुर बना RCB का दूसरा होमग्राउंड

इस बार IPL 2026 में RCB ने रायपुर को अपना दूसरा होमग्राउंड बनाया है। टीम को यहां 10 मई को मुंबई इंडियंस और 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। रायपुर में मैचों को लेकर पहले से ही क्रिकेट फैंस में भारी उत्साह है। होटल, स्टेडियम और शहर के कई हिस्सों में IPL का माहौल देखने को मिल रहा है।

RCB CEO ने की रायपुर की मेहमाननवाजी की तारीफ

RCB के सीईओ राजेश मेनन ने रायपुर और छत्तीसगढ़ के लोगों की मेहमाननवाजी की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि रायपुर ने टीम का बेहद गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने कहा,“हम आरसीबी को ऐसे शहर में लाकर बेहद खुश हैं, जिसने हमें घर जैसा एहसास कराया है।”

क्रिकेट और संस्कृति का दिखा अनोखा संगम

RCB टीम के रायपुर दौरे ने खेल और संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। जहां एक ओर खिलाड़ी मैदान में मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को भी करीब से जान रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए भी यह मौका खास बन गया है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर आईपीएल टीम और स्थानीय संस्कृति का मेल देखने को मिल रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 May 2026 02:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर पहुंचेगी अनुष्का शर्मा! RCB टीम ने लिया छत्तीसगढ़ी खाने का मजा, खिलाड़ियों ने कहा- घर जैसा एहसास

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Mothers Day: पढ़ाई के लिए मां ने ​गिरवी रख दिए गहनें, बेटे ने UPSC क्रैक कर पूरा किया सपना, पढ़ें संघर्ष, त्याग और हौसले की कहानी

Mothers day special
रायपुर

बिजली विभाग में बड़ा फेरबदल, CSPDCL ने जारी किया तबादला आदेश, कई अधिकारी इधर से उधर

बिजली विभाग में बड़ा फेरबदल, CSPDCL ने जारी किया तबादला आदेश, कई अधिकारी इधर से उधर(photo-patrika)
रायपुर

IPL Match in Raipur: RCB-MI की भिड़ंत आज, स्टेडियम तक पहुंचने के लिए इस रूट प्लान को करें फॉलो, जाम से मिलेगी राहत

IPL Match in raipur
रायपुर

“जनगणना फालतू है…” कहकर युवक ने किया हंगामा, शिक्षिका से मारपीट, आरोपी युवक पर FIR दर्ज

“जनगणना फालतू है…” कहकर युवक ने किया हंगामा, शिक्षिका से मारपीट, आरोपी युवक पर FIR दर्ज(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में आज RCB vs MI का महामुकाबला, बारिश बनी चिंता! जानिए मैच, मौसम और ट्रैफिक से जुड़ी हर अपडेट

रायपुर में आज RCB vs MI का महामुकाबला, बारिश बनी चिंता! जानिए मैच, मौसम और ट्रैफिक से जुड़ी हर अपडेट(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.