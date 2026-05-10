IPL Match in Raipur: RCB-MI की भिड़ंत आज, स्टेडियम तक पहुंचने के लिए इस रूट प्लान को करें फॉलो, जाम से मिलेगी राहत

IPL Match in Raipur: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल क्रिकेट मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह है। इसका पहला मैच रविवार को होने जा रहा है। इस दौरान भारी भीड़ की संभावना है। इसको देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक रूट जारी किया है। जाम से बचने के लिए इस रूट से स्टेडियम पहुंच सकते हैं। साथ ही स्टेडियम में प्रतिबंधित चीजों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। खिलाडि़यों और वीआईपी के आने-जाने वाले रूट से लेकर सभी प्रमुख मार्गों पर 1200 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेंगे।