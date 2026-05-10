IPL Match in Raipur: RCB-MI की भिड़ंत आज, स्टेडियम तक पहुंचने के लिए इस रूट प्लान को करें फॉलो, जाम से मिलेगी राहत

RCB-MI की भिड़ंत आज ( Photo - Patrika )
IPL Match in Raipur: नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल क्रिकेट मैच को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह है। इसका पहला मैच रविवार को होने जा रहा है। इस दौरान भारी भीड़ की संभावना है। इसको देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक रूट जारी किया है। जाम से बचने के लिए इस रूट से स्टेडियम पहुंच सकते हैं। साथ ही स्टेडियम में प्रतिबंधित चीजों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। खिलाडि़यों और वीआईपी के आने-जाने वाले रूट से लेकर सभी प्रमुख मार्गों पर 1200 से अधिक पुलिस बल तैनात रहेंगे।
पहले क्रिकेट स्टेडियम के पास वीआईपी और पास वालों के लिए पार्किंग स्थल बनाए जाते थे, लेकिन इस बार सामान्य पार्किंग स्थल भी स्टेडियम के पास बनाए गए हैं। सत्यसांई अस्पताल के आसपास सामान्य पार्किंग स्थल रहेंगे।
पार्किंग पास A, B, C, D, E, F, G वाले वाहन चालाक सेरीखेड़ी ओवरब्रिज से होकर नया रायपुर प्रवेश मार्ग से स्टेडियम टर्निंग- डॉक्टर खूबचंद बघेल चौक-कयाबांधा चौक- कोटराभांठा चौक से ग्राम सेंध होते हुए स्टेडियम पार्किंग पहुंचेंगे।
मैच के दौरान सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए नवा रायपुर के सभी प्रवेश मार्गों पर मध्यम व भारी मालवाहकों का प्रवेश दोपहर 3 बजे से रात्रि 1 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग