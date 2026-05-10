IPL Match in Raipur: विराट को देखने प्रशंसक ने फाड़े पोस्टर, सूर्यकुमार यादव के जबरा फैन का दिखा जोशिला अंदाज

IPL Match in Raipur: हिमांशु शर्मा. राजस्थान के पाली से मुंबई इंडियन्स के जबरा फैन मनमोहन सिंह एमआई की टीम को चेयर्स करने पहुँचे। वे बॉडी कलर लगाकर पूरे मुंबई इंडियंस के टीम में रंग कर आए थे। उन्होंने बताया की वे 2022 से सारे मैच में पहुंच रहे है। अबतक वे 60 से ज्यादा से ज्यादा मैच में देश-विदेश तक जा चुके है। वे सूर्यकुमार यादव से मिलकर अपने हाथ में बनाया उनका टैटू भी दिखा चुके है। उनकी दीवागानी को देखते हुवे उन्हें सारे IPL मैच के टिकट मिल जाते है, उन्होंने बताया की भारतीय टीम के रघु सर उन्हें हर मैच का टिकट देते है। और जो कलर अपने बॉडी में लगाते उसे लगाने में करीब उन्हें 3,4 घंटे लगता है।