पराए मर्द के चक्कर में फंसी पत्नी, अवैध संबंध में पति बन रहा था रोड़ा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया मर्डर

बेवफा पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर डाली। मामला झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ का है। पति की मौत रात में जयपुर में इलाज के दौरान हुई है। वहीं पुलिस ने पत्नी सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार जानकारी के अनुसार नवलगढ़ निवासी मजदूर कैलाश माहिच पिछले सोमवार को रात छोटा बस स्टैंड क्षेत्र में मौजूद था। तभी उसकी पत्नी का प्रेमी संदीप अपने साथियों के साथ कैंपर गाड़ी में वहां पहुंचा। आरोपियों ने कैलाश को जबरन गाड़ी में डाल लिया और छोटी बीदोदी गांव के पास स्थित जोहड़ी की ओर ले गए। वहां उसे बेरहमी से सरियों और डंडों से पीटा गया। मारपीट इतनी भयानक थी कि कैलाश के दोनों पैर टूट गए और शरीर पर गंभीर चोटें आईं।
वारदात के बाद आरोपी उसे खून से लथपथ हालत में जोहड़ी के पास तड़पता छोड़कर फरार हो गए। दर्द से कराहते कैलाश की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। पूरी रात वह वहीं पड़ा रहा। मंगलवार सुबह लोगों ने जब कैलाश को अचेत हालत में देखा तो तुरंत पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। घायल को नवलगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन रात में इलाज के दौरान कैलाश ने दम तोड़ दिया।
पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की साजिश उसकी पत्नी ने ही रची थी। आरोपी संदीप लंबे समय से कैलाश की पत्नी के संपर्क में था और दोनों लिव-इन रिलेशन में रहते थे। पति इस संबंध का विरोध कर रहा था, जिससे नाराज होकर प्रेमी जोड़े ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली।
पुलिस ने मृतक की पत्नी, प्रेमी संदीप सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपहरण, जानलेवा हमला और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रहीं है।
