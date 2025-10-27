पराए मर्द के चक्कर में फंसी पत्नी, अवैध संबंध में पति बन रहा था रोड़ा, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया मर्डर

वारदात के बाद आरोपी उसे खून से लथपथ हालत में जोहड़ी के पास तड़पता छोड़कर फरार हो गए। दर्द से कराहते कैलाश की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। पूरी रात वह वहीं पड़ा रहा। मंगलवार सुबह लोगों ने जब कैलाश को अचेत हालत में देखा तो तुरंत पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। घायल को नवलगढ़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। लेकिन रात में इलाज के दौरान कैलाश ने दम तोड़ दिया।