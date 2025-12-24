Save Aravalli: राजस्थान में अरावली को लेकर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने कर दिया आंदोलन ऐलान

जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वे अरावली का कुछ भी नहीं बिगड़ने देंगे। लेकिन क्या उन्होंने इसके लिए ‘ऊपर वालों’ से पूछ लिया है। पहली बार उन्होंने बिना पर्ची के कोई बात बोली है, लेकिन कर पाएंगे। क्या मुख्यमंत्री कोर्ट जाएंगे, बताएं कैसे अरावली बचाएंगे। आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का में 50 से अधिक खानों को खोलने का रास्ता खोल दिया था। जिसे कोर्ट की फटकार के बाद रोका गया है।