जयपुर: दूध के लिए मरे हुए बछड़े की खाल का इस्तेमाल पड़ा भारी, 3 गिरफ्तार; पढ़ें क्या था पूरा मामला

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह पूरा मामला सांप्रदायिक नहीं बल्कि एक गाय मालिक की मूर्खतापूर्ण हरकत और कुछ शरारती तत्वों की अफवाह का नतीजा था। दरअसल, श्याम नगर निवासी गाय मालिक बंटी के बछड़े की मौत हो गई थी। बंटी ने सोचा कि बछड़े की मौत के बाद गाय दूध देना बंद कर देगी। इसी दूध के लालच में उसने एक बेहद अजीब और गंभीर चूक कर दी। बंटी हिंगोनिया गौशाला से एक मरे हुए बछड़े की खाल (सिर सहित) लेकर आया और उसमें भूसा भरकर अपने बाड़े में गाय के सामने लटका दिया, ताकि गाय को लगे कि उसका बछड़ा जीवित है और वह दूध देती रहे।