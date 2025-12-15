Rajasthan government two years: सरकार, किरदार और पहरेदार सब रील और प्रचार में व्यस्त…भाजपा सरकार के 2 साल पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का बयान

जवाब: जनकल्याण योजनाएं अघोषित रूप से खत्म कर दी गईं। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है, राइट टू हेल्थ का लाभ नहीं मिल रहा। एसएमएस अस्पताल जैसे बड़े संस्थान में रिश्वतखोरी, आगजनी और गलत इलाज से मौतें हुई हैं। आरजीएचएस ठप है। न दवा है और न ही जांच हो रही है। महिलाओं और बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है। निवेश के नाम पर केवल नौटंकी हुई है।